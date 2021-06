Ten minulý víkend dojel na společném česko-slovenském šampionátu v silniční cyklistice v Bánovcích nad Bebravou na druhém místě. „Jde pro mě asi o největší úspěch v kariéře," přikyvoval jezdec české cyklistické stáje Elkov-Kasper, která na mistrovství republiky uspěla už počtvrté v řadě.

Dominik Neuman

narozen: 23. října 1995 v Brně

bydliště: Drnovice u Lysic

disciplína: silniční cyklistika

stáj: Elkov-Kasper

přechozí týmy: Favorit Brno (2010-2016), Topforex Lapierre (2017-2018)

Neuman nestačil z českých závodníků pouze na svého týmového kolegu Michaela Kukrleho, jehož v létě čekají olympijské hry v Tokiu. „Na mistrovství republiky byla obrovská konkurence, závodili tam všichni čeští profesionálové a našemu týmu se povedlo dojet na prvním a druhém místě, což je parádní," pravil Neuman.

Těsně před cílem přespurtoval Daniela Turka ze stáje Felbermayr-Simplon Wels a na nového mistra republiky ztratil jen 1,4 sekundy. „Když jsme zůstali vepředu já, Michal a ještě Dan, bylo důležité, abychom získali titul pro tým a bylo jedno, kdo vyhraje. Michal nastoupil pět set metrů před cílem a už si udržel malý náskok, který si vypracoval. Máme ale nakonec double, což je super," líčil Neuman.

První letošní závod jel na začátku března v Chorvatsku, kde si ovšem zlomil loket. „Pak jsem se z toho chvíli dostával a závodit jsme začali víc až v květnu a červnu. Na hodně akcích jsem klukům spíš pomáhal, táhl jsem na špici balík, ale cítil jsem, že formu mám dobrou," řekl Neuman.

Ta postupně ještě stoupala. „Soustředil jsem se, aby forma gradovala směrem k šampionátu a jsem rád, že si všechno sedlo ve správný čas," liboval si Neuman.

Přestože se cítil výborně, jediným držitelem titulu mistra České republiky v silniční cyklistice z Blanenska dál zůstává Martin Mareš. Nyní devětatřicetiletý blanenský rodák získal zlato v roce 2009. „Třeba ho jednou dorovnám,“ usmál se Neuman a dodal: „Teď na mě vyšlo stříbro a třeba v dalších letech už se poštěstí."

Neuman se v současné době nachází na závodech v Polsku. „Teď máme náročný program," zmínil a pokračoval: „Pak se jedou závody Visegradské 4, ukážu se i na domácím závodě v Brně. Ten se jede na cestách, které moc dobře znám," podotkl Neuman s tím, že po republikovém šampionátu bude dalším vrcholem sezony Sazka Tour v okolí Olomouce.

FOTBALISTA JAKO DĚDA I TÁTA

Brněnský rodák ale už od mládí kopal spíš do míče nebo s ním dribloval. „Původně jsem hrál fotbal jako můj děda i táta, později jsem k němu přidal basketbal, který jsem hrál v Blansku a pak v Brně extraligu do čtrnácti let," popsal své začátky Neuman.

S cyklistikou začal v oddíle Favorit Brno. „V mládeži jsem jezdil čtyři roky a pak v mužích do třiadvaceti další tři. V roce 2017 jsem se přesunul do Topforex Lapierre, což byl pro mě zlom v cyklistické kariéře," zdůraznil.

V té době totiž ještě studoval na vysoké škole. „Už jsem to ale moc nestíhal a musel jsem si vybrat jedno z toho. Zvolil jsem cyklistiku s tím, že vyzkouším, kam se dostanu. A po dvou letech jsem se stal členem týmu Elkov-Kasper, kde jsem už třetím rokem," dodal Neuman.