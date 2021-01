Jste teď víc trenér, nebo jezdec?

Vždycky budu ten, kdo má rád kolo a vše kolem cyklistiky. Nejvíc času a energie nyní věnuji trénování. Jsem tedy momentálně nejvíc trenér. Na biku ale snad ještě nějakou dobu jezdit budu i jako závodník.

Co vás na této roli baví nejvíc?

Na kole jezdím dvacet let. Jelikož se mi dařilo dostat se mezi velmi dobré týmy a závodníky, mohl jsem se tedy od nich spoustu věcí naučit. Mám tedy určité zkušenosti. Spousta lidí se mě ptala, jak se mohou ve svých výkonech zlepšit. Dřív jsem na to moc nereagoval, pak se ale pár věcí změnilo.

Co přesně?

S nástupem wattmetrů, které umožnily objektivně měřit cyklistický výkon a také ve spojení s měřením tepové reakce, bylo pro mě jednodušší mým klientům vysvětlit, jak by se měli v tréninku chovat.

Co se snažíte svým svěřencům předat?

Věnuji se běžným lidem a primární je zdraví. Jenom pak je možné se v trénincích zlepšovat. Výrazně výkon ovlivňuje také strava, což jsem sám u sebe dost dlouhou dobu podceňoval.

Dokážete udělat ze čtyřicetiletého špatného fotbalisty dobrého cyklistu?

Lidé po čtyřicítce jsou moje nečastější věková skupina, kterou trénuji. Potřebují vyřešit zdravotní problém, zlepšit kondici. Někteří jsou u mě již několik let a vidím, jak se zlepšují, jak po zdravotní, tak fyzické stránce. Tohle mě opravdu baví.

Co si myslíte o e-bicích?

Je to výborná věc pro starší generaci a lidé s různým omezením. Na kolo si sedají lidé, kteří by o tom jinak vůbec neuvažovali. Pokud se trénink této věkové skupiny správně podchytí, doplní vhodným stravovacím režimem, může to být pro ně velkým přínosem.

Věnujete trénování nyní hodně energie?

Ano, snažím se rozvíjet tréninkové centrum. Nabízet zájemcům o cyklistiku informace, jak správně trénovat a stravovat se, jak posílit svoje zdraví. Je to pro mě teď víc než moje závodnické ambice.

Jaké?

Jeden ze snů je stát se mistrem světa v závodu na 24 hodin. Není to ale na pořadu dne, možná to ještě někdy oživím.

Co závod Cape-Epic 2021?

Nijak se k němu neupínám, ale jsme domluveni s Massimo Debertolisem z Itálie, že pojedeme opět spolu. Pojede se snad v říjnu, je to dobrý termín vzhledem k přípravě, od srpna mám relativně volno a můžu se v klidu připravit.

Zkoušel jste i civilní zaměstnání?

Využil jsme nabídku od kamaráda a rok se věnoval něčemu jinému než cyklistice. Byla to kancelářská práce. Přestože byla slušně placena, uvědomil jsem si, že tohle není moje cesta a potřebuji pořád kontakt se sportovním prostředím. Patřím na kolo, ne za počítač.

Jak se vás dotkla pandemie koronaviru?

Je to pro nás složitější, třeba s ohledem na pořádání tréninkových kempů nebo soustředění. Přestože cyklistika je individuální sport, je super se potkávat s ostatními, kteří mají podobné cíle. Ovlivnilo to samozřejmě závody, třetina neproběhla tak jak měla.

S bratrem Janem máte cyklistický klub. Daří se mu podle vašich představ?

Máme to rozdělené. Bratr se stará o obchod, já zase trénuji a organizuji závody. Na některé věci jsme měli odlišné názory, přeci jen jsme spolu posledních dvacet let trávili hodně času, a tak potřebujeme trochu od sebe oddych. Staráme se každý o svůj segment. Dohromady to ale funguje, zpětná vazba od lidí je dost pozitivní a z toho mám upřímně velkou radost.

Jste organizátor bikemaratonu Drásal a Hostýnské padesátky, jak to s nimi bude v roce 2021?

Jsou naplánovány ve standardních termínech, tak doufám, že vše proběhne, jak má.

Kam byste se chtěli jako organizátoři těchto závodů posunout?

Mým snem je uspořádat mistrovství Evropy nebo světový šampionát v maratonu. K tomu doufám pomalu směřujeme. Drásal je na příští rok zařazen do mezinárodní série maratonů.

Jezdí se těžké závody nohama, nebo hlavou?

Hlavně vás to musí bavit. K tomu je nutná velká porce fyzické práce, správná strava, mít to dobře poskládané v hlavě. Když chcete vyhrát špičkový závod, tak k tomu vede opravdu dlouhá cesta. Pokud nemáte prostě hodně natrénováno, urvat velký výkon hlavou nejde.

Jste spokojený s tím, co jste dokázal?

Určitě. Měl jsem možnost účastnit se opravdu velkých světových závodů. Nebyl jsem sice na akcích typu olympiáda, ale každý by se měl porovnávat hlavně sám se sebou.

Myslíte, že byste byl úspěšný i v jiném sportu než na kole?

Kdysi jsem hrával fotbal na docela slušné úrovni za Blansko. Pak mi ale kamarád půjčil horské kolo a byla to láska na celý život. A individuální sport, jakým cyklistika je, mi umožnil spoléhat se sám na sebe a na své výkony.

Co budete dělat v padesáti v letech?

Myslím, že dál zůstanu u cyklistiky a toho, co dělám v současné době. Chci být přínosem pro ostatní lidi a dát jim to, co jsem se v životě naučil.

TOMÁŠ SRNSKÝ