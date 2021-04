Nový ročník nejvyšší domácí soutěže zahájili blanenští hráči minulý týden proti brněnským Hrochům. Do extraligové tabulky zapsali na úvod tři porážky – 1:11, 4:6 a 9:13. „Hroši mají letos opravdu silný tým a u nás se plně projevila absence společné zimní přípravy. Hlavně v defenzivě bylo vidět, že kluci nemají nasbírané potřebné množství míčů,“ přiblížil trenér Olympie Ivo Kučera.

Kluby podle něj měly před startem extraligy dostat víc prostoru pro společnou přípravu. „V Major League (nejvyšší baseballová soutěž v Americe - pozn. red.) mají hráči před zahájením soutěže měsíc intenzivní přípravy, ve které odehrají spoustu zápasů. My jdeme do soutěže prakticky bez možnosti tréninku. To se na týmech musí projevit. Chápu, že je těžké najít termíny, ale hrát extraligu po týdnu společné přípravy a dvou zkrácených zápasech je strašné,“ neskrýval rozhořčení blanenský stratég.

Zejména nadhazovačům zvyšuje zátěž postupně, aby eliminoval riziko zranění. V úvodních třech duelech se jich do hry podívalo celkem sedm. Mezi nimi i patnáctiletý Jiří Grossmann, který si odbyl svou extraligovou premiéru. „Jde o velmi talentovaného nadhazovače, kterému chci dát šanci. Na to, jak málo toho odehrál v kategorii nad patnáct let, házel výborně,“ vyzdvihl výkon mladičké naděje Kučera.

V dresu Olympie se poprvé představil taky venezuelský nadhazovač Luis Rengel. Scházel naopak japonský catcher Natsuhiko Ue. „Ten už přiletěl a čeká na výsledky testu na koronavirus. Pokud vyjde negativně, zapojí se do tréninku. Věřím, že o víkendu už se objeví v sestavě,“ popsal lodivod Blanska.

Co svým svěřencům naordinoval před zápasy s úřadujícími šampiony? „Základ je hrát bez chyb, to je klíč k úspěchu. Můžeme se odrazit od pálkařů. Naše síla na pálce je oproti loňské sezoně vyšší, v tomto ohledu jsme se zvedli. Šlo to znát i v zápasech s Hrochy. Láďa Kabeš v neděli odpálil grand slam (situace, kdy jsou obsazené všechny mety a pálkař odpálí homerun - pozn. red.). Tím jen potvrdil, že jdeme správnou cestou,“ podotkl Kučera.

Draci naopak o své pálkařské opory přišli. Nejlepší pálkař loňského play-off Petr Čech zamířil před startem sezony do Ostravy, Martin Schneider má vyřízené hostování v rodné Olomouci. „Nevím, jak Draci jejich odchody vyřešili, ale mají natolik kvalitní základnu, že tým bude pořád obrovsky silný,“ řekl blanenský kouč.

A na silného soupeře narazí Blansko i v dalším týdnu. Po zápasech s Draky ho čeká bitva proti vicemistrovi z Ostravy. „S losem si nelámeme hlavu. Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát. Když se to nepovede, nebudeme si trhat vlasy, ale uděláme pro vítězství vše. Ať už zrovna nastoupíme proti Drakům, Arrows nebo třeba nováčkovi z Jablonce,“ dodal Kučera.