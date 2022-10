Žák chtěl rekordně přeběhnout Island, jenže se zranil. Vlétnu na to znovu, říká

Chystal se na svůj nový projekt přes půl roku. Měl v plánu přeběhnout Island z nejsevernějšího bodu na nejjižnější a to navíc pod devět dní, čímž by stanovil nový světový rekord. Na trasu dlouhou 703 kilometrů se Jakub Žák vydal na konci září, jenže prvotní nadšení vystřídalo rychlé rozčarování. Brněnský triatlonista se hned druhý den zranil a výzvu musel ukončit. „Bylo to velké zklamání. Ale není všem dnům konec, všichni jsme živí, tak se nestalo nic strašného. Aspoň je to o to větší motivace do dalších let to dokázat,“ zůstává pozitivní Žák.

Osmadvacetiletý brněnský triatlonista Jakub Žák má rád sportovní výzvy, po letošním neúspěchu zaviněném zraněním se plánuje k islandskému projektu vrátit za dva roky. | Foto: Facebook Jakuba Žáka