You Dream We Run. Štafeta splní postiženým sny

Blansko – Čtyřiadvaceti­hodinový štafetový běh na atletickém ovále. Propocená trička, křeče, únava. Ale na konci úsměvy a radostí rozzářené oči. Hlavně ty dětské. To je You Dream We Run. Charitativní akce se bude letos na stadionu ASK Blansko konat už počtvrté. Loni vynesla sto čtyřicet tisíc korun a díky tomu organizátoři splnili sen pěti postiženým dětem. Například malá Emička jela s rodinou do termálních lázní, Šimon dostal tablet a bratři Martin s Tomášem invalidní tříkolky.

Charitativní akce, která pomáhá plnit přání postiženým dětem z Blanenska. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Charvát

Letos je štafeta s bohatým kulturním programem připravená na desátého a jedenáctého června. A poprvé pořadatelé splní sny kromě dětí i dospělým. „Spolupracujeme se Základní školou speciální v Blansku. A navázali jsme kontakt také s blanenským Domovem Olga. Pomoc potřebují nejen ti nejmenší, ale i lidé dospělí, kteří musejí čelit nepřízni osudu. V letošním roce se proto poběží za splnění snu nejen dětí, ale i dospělých," uvedl na webu města Blanska hlavní pořadatel akce Roman Jančiar. Dodal, že ty, kterým sny splní, mohou vybrat sami lidé. Tipy mají posílat na e-mail ydwr.blansko@seznam.cz do konce února. Před rokem na charitativní akci přišlo asi tři a půl tisíce lidí. Každý, který se do štafety zapojil, ale i ten, který se přišel jen podívat, si mohl koupit účastnické tričko nebo náramek. Do štafety nastoupilo sedm set dvacet sedm běžců ve třiadvaceti týmech. Dohromady ušli nebo uběhli pět tisíc sedm set osmdesát jedna kilometrů.

Autor: Jan Charvát