JIČÍN, BLANSKO - Blanenský judista Jiří Boreš získal na mistrovství republiky dorostu zlato.

Jiří Boreš (vlevo) se právě pere o titul. | Foto: archiv BeF Home Blansko

Jiří Boreš se umí prát. Ovšemže v rámci pravidel. Od nedělního finále mistrovství republiky dorostenců má na to blanenský judista dokonce glejt. Na krku, v podobě zlaté medaile, která spláchla zklamání z minulého roku, kdy Boreš na českém šampionátu prohrál souboj o třetí místo.

Ve městě loupežníka Rumcajse si vše vynahradil a zatočil se soupeři ve váze do jednaosmdesáti kilogramů. Pro judistický oddíl BeF Home Blansko je to letos již sedmá medaile z mistrovství republiky.



„Pro nás je letošní sezona jednoznačně nejúspěšnější v historii klubu. Za úspěchy stojí tvrdá dřina judistů a samozřejmě práce s mládeží. Je příjemné vidět, že naše koncepce má smysl,“ řekl jeden z trenérů blanenských judistů Miroslav Klíma.

Šestnáctiletý Boreš neodjížděl na mistrovství v pozici outsidera. Po celou sezonu si držel stabilní výkonnost a dosažené výsledky dávaly tušit cinkot jedné z medailí. „Letos jsme neobsadili dorosteneckou ligu, ale naši borci startovali za Olomouc, kde si vedli skvěle. Nakonec vybojovali celkové třetí místo. Jirka tam patřil k oporám. Měl formu. Medaili jsme čekali. Jiný výsledek by znamenal zklamání,“ poznamenal Klíma.



Borešova váha byla na jičínském turnaji velice silně obsazena a hned první zápas málem rozmetal jeho medailový sen. „Úvodní souboj byl jednoznačně nejtěžší z celého turnaje. Jirka vyhrál až v nastaveném čase, kdy oba soupeři ždímali zbytky sil. Je to bojovník. Rozhodla jeho lepší fyzička, “ pochválil mladého judistu Klíma.



Boreš dále procházel pavoukem s přehledem a vyhrával před časovým limitem. Až ve finále se pral s Markem Lojkáskem z pražského oddílu USK celé čtyři minuty. V polovině zápasu zabodoval s waza–ari a prakticky rozhodl o svém titulu. „Medaili si Jirka zasloužil. Tvrdě trénoval,“ uzavřel Klíma.