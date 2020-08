Trucktrialová sezona odstartovala prvním závodem v kunštátském lomu. Seriál byl zkrácen na pouhé čtyři závody kvůli koronavirové pandemii. Soutěžilo se v sedmi kategoriích včetně klání unikátních prototypů.

Kunštátský lom hostil úvodní závod trucktrialové sezony. | Foto: Tomáš Srnský

Co to vlastně je truck trial? Je to sport, který je o jezdeckém umění, o tom, jak překonat zdánlivě nepřekonatelné.