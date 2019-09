Brno vyhrálo všechny čtyři dosavadní utkání a vede tabulku o tři body před Prahou. „Chceme takové tempo udržet a hlavně takovou účast, protože zatím je perfektní na venkovní i domácí zápasy. Když nám vydrží, určitě můžeme pomýšlet na bednu a nejlépe na první místo,“ upozornil brněnský hráč Jakub Dobšíček.

Blanensku patří v tabulce čtvrtá pozice o skóre za Pardubicemi, ovšem odehrálo o utkání méně než Brno s Prahou. „Myslím, že by utkání slušela víc remíza. Brno sice drželo víc míč, ale že by mělo nějaké velké šance a tlačilo nás, to ne. Sice nám odskočilo na 2:0 ale rychle jsme vyrovnali a v té fázi si myslím, že jsme byli lepší. Škoda, že jsme to neuhlídali a dostali gól, který celé utkání rozhodl,“ mrzelo blanenského hráče Zdeňka Fládra.

Dobšíček dvěma brankami nasměroval domácí celek k výhře v jihomoravském derby. Skóre otevřel v patnácté minutě. „Myslím, že to z naší strany byl povedený zápas v prvním poločase, kdy jsme dali úvodní gól. Ve druhé půli jsme po druhé brance trochu polevili a Blanensko vyrovnalo na 2:2,“ popsal Dobšíček.

K vyrovnání zavelel Zdeněk Fládr, který se trefil minutu po druhé brance Dobšíčka. Ve 49. minutě srovnal Pavel Hloch. „Myslím si, že úvod utkání nerozhodl. Měli jsme šanci vyrovnat, ale buď jsme zakončili pozdě, nebo trefili dvakrát tyč,“ podotkl Fládr.

Rozhodnutí přinesla trefa českého reprezentanta Patrika Levčíka z 52. minuty. „Už v Mostě se i v dřívějších zápasech klukům stalo, že ztratili vedení. Ale neměl jsem strach, tým už máme natolik silný, takže jsem věřil, že se zápasem ještě dokážeme něco udělat. Řekli jsme si, že musíme zabrat a naštěstí to Patrik takhle trefil. Byl to pro nás dobrý duel, určitě je lepší vybojované vítězství než snadné,“ podotkl Dobšíček.

Hosté ovšem ukázali, že i bez českých reprezentantů Jana Koudelky a Davida Kršky patří mezi elitní celky celostátní soutěže. „Určitě nám tihle dva chybí, o tom se nemusíme vůbec bavit. Ale myslím, že i bez nich jsme schopni a chceme hrát nahoře. Snad se nám podaří zopakovat loňské umístění, nebo jej vylepšit,“ přál si Fládr.

Brno – Blanensko 3:2 (1:0)

Branky a nahrávky: 15. Dobšíček, 36. Dobšíček (Kunický), 52. Levčík (Zezula) – 37. Fládr (Matoušek), 49. Hloch (Studený). Rozhodčí: Tomiga – Stria. ŽK: Studený (Blanensko). Diváci: 55.

Brno: Dominik Kunický (David Záleský) – Čeněk Cenek, Jakub Dobšíček, Bohumír Doubravský, Milan Klimeš, Patrik Levčík, David Macko II, David Presl, Dominik Moučka, Tomáš Prokeš, Tomáš Selinger, Tadeáš Zezula.

Blanensko: Jakub Klimeš – Pavel Hloch, Jan Minx, Zdeněk Fládr, Ondřej Paděra, Aleš Rus, Petr Matoušek, Filip Studený, Filip Adamec.