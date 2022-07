Ráječko chce i dál bavit útokem, pokukuje po postupu do divize

Moravský ultramaraton má jako jediná akce v Evropě statut Memoriálu Caballa Blanca, což bylo indiánské jméno, které nosil americký běžec Micah True. Ten prožil část života právě mezi mexickými indiány a v roce 2003 tam uspořádal závod místních s nejlepšími běžci. Kniha Zrozeni k běhu mu zajistila světovou popularitu a koná se dodnes. Výtěžek akce je předáván zástupcům indiánské komunity.

Orálek se závodu v Měděných kaňonech zúčastnil v roce 2012 krátce před smrtí Caballa Blanca a skončil druhý. Letos se tam po deseti letech vrátil. „Před deseti lety jsem byl v dobré formě, letos to bylo o dost horší, ale jsem spokojený, že jsem to zvládl. Co se dá dělat, věkem výkonnost klesá,“ hlesl dvaapadesátiletý Orálek.

V březnu zvládl osmdesát kilometrů s výrazným převýšením za 8:14:59 hodin a skončil celkově čtrnáctý. „Závod se za deset let změnil, když zemřel Caballo Blanco, organizaci převzali čistě Mexičané a z hlediska provedení už je klasický jako jiné. Z hlediska účasti ovšem dvě třetiny pořád tvoří místní indiáni, kteří jsou motivování finančními odměnami i kukuřicí, kterou dostávají. Z tisícovky lidí tam běhá šest sedm stovek indiánů,“ popsal Orálek.

Starty etap Moravského ultramaratonu

3. 7.: Lomnice u Tišnova (u ZŠ) – 14.00

4. 7.: Boskovice (náměstí) – 14.00 a 15.00

5. 7.: Blansko (sportovní ostrov Ludvíka Daňka) – 14.00 a 15.00

6. 7.: Tišnov (náměstí) – 14.00 a 15.00

7. 7.: Olešnice na Moravě (sokolovna) – 14.00 a 15.00

8. 7.: Bystřice pod Perštejnem (náměstí) – 14.00 a 15.00

9. 7.: Lomnice (ZŠ) – intervalově 7.00 až 11.00

Dva z tamních běžců přilákali organizátoři na jižní Moravu. Ve čtvrtek večer vyzvedli na letišti ve Vídni sourozence Talinu a Antonia Ramirezovi. Jejich rodina je označována za poklad Sierra Tarahumara a reprezentuje vše mimořádné na lidech Raramuri, jak si sami říkají.

Antonio Ramirez doběhl při letošním Ultra Caballo Blanco druhý na osmdesátikilometrové trati, Talina Ramirezová zvítězila v maratonu. V Kalifornii na Ultramaratonu Born to Run skončili ještě se sestrou Lorenou v silné mezinárodní konkurenci na prvním, druhém a třetím místě šedesátikilometrové trati. „Jsem zvědavý, jakou si přivezli formu. Antonio i Talina běželi na jaře skvěle a budou největší favorité, ale uvidíme, jak na ně zapůsobí sedm maratonů za sebou. Není to úplně snadné a nevím, zda něco takového běželi,“ uvažoval pořadatel. Za dva týdny oba sourozenci absolvují také stomílový Transmoravský masochistický terénní běh.

V sandálech ovšem mexickou dvojici na trati nepotkáte. „Ne že by to nezvládli, ale jsou to téměř profesionalizovaní běžci. Talina patrně poběží v kroji, v sukni a barevné košili tam běhají všichni. V Mexiku místní neběhají v sandálech proto, že by na tom trvali, ale vzhledem k ekonomickým možnostem je to pro ně jediné obutí,“ vysvětlil Orálek.

Moravský ultramaraton zahrnuje sedm maratonů v sedmi po sobě následujících dnech. Je to nejdelší a nejtěžší běžecký etapový závod pořádaný v České republice. Trasy vedou přírodou Drahanské vrchoviny a Českomoravské vysočiny vždy s cílem v Lomnici u Tišnova, profil každé z etap zahrnuje v průměru devět set metrů stoupání. Závod v celkové délce 301 kilometrů je současně mistrovství republiky v terénním etapovém ultramaratonu a součást poháru Česká asociace ultramaratonců Ultracup 2022.

Zájemci o účast v jednotlivých etapách se mohou přihlásit vždy hodinu před začátkem v místě startu. „Není to jen běžecký zážitek, ale i společenská akce, na které se v naprosté většině potkávají podobně zaměření lidé. Limituje nás počet sto lidí na všech sedm maratonů, který už je obsazený, ale řada lidí přijde i na jednotlivé etapy. Skoro všichni běhají proto, že se pravidelně potkají v příjemné atmosféře,“ sdělil Orálek.

Ve startovní listině nechybí vedle závodníků ze Slovenska či Švédska dvaaosmdesátiletá světová královna ultra Sigrid Eichnerová z Německa, která absolvovala bezmála 2300 úspěšných startů na maratonech a ultramaratonech po světě.

Ambice má i několikanásobný vítěz Orálek, který vyléčil nepříjemné zranění kolena. „Letos se zdá trochu lepší a doufám, že i forma bude lepší. Neočekávám, že bych atakoval první pozice, ale snad to zvládnu celé a lépe než loni,“ usmál se vytrvalec, který byl před rokem jedenáctý.