BLANSKO - Opona napětí padla. Otázky zodpovězeny. Desítku nejlepších sportovců Blanska, nejúspěšnější kouče a kolektivy za loňský rok známe. Jména oceněných odtajnil hrstce přítomných v hledišti blanenské kuželny konferenciér Michal Král.

vyhlašování Sportovce roku | Foto: Jan Charvát

„V posledních letech na vyhlášení nejlepších sportovců Blanska chodí pouze nejbližší rodinní příslušníci oceněných. Letošní rok nebyl výjimkou. Je to škoda,“ podotkl Král, který za mikrofonem při podobných akcích vystupuje jako moderátor již řadu let.

V jedenáctém ročníku ankety se ocenění dočkalo deset nejlepších blanenských sportovců, tři trenéři a tři kolektivy. „O konečném výběru rozhodovala odborná komise složená ze zástupců rady města Blanska, tisku, ČSTV, Domu dětí a mládeže, blanenských sportovních jednot ČKD a ASK,“ uvedl šéf sportovní komise města Blanska Michal Souček.

Porota vyhlásila všechny kategorie bez rozdílu pořadí. Letošní anketu zcela ovládli kuželkáři.Ve všem vypsaných soutěžních kategoriích měla jejich družstva své zástupce. Kamila Šmerdová nechyběla v jednotlivcích, trojlístek doplnilo družstvo tělesně postižených kuželkářů a trenér Jan Šmerda.

Mezi oceněnými nechyběly stálice blanenské sportovní scény. Trenér biketrialistů Radim Kakáč, Několikanásobný mistr světa, biketrialista Václav Kolář či triatlonista Miloš Bajer. „V letošní sezoně se maximálně soustředíme na mistrovství světa, které hostí v létě Blansko. Chtěli bychom navázat na úspěchy z minulých let,“ řekl Kolář, který v současnosti ve své věkové kategorii platí za nejlepšího biketrialistu světa. „Já vše podřizuji jedinému cíli. A tou je pro mne letos účast na havajském Ironmanovi,“ doplnil Miloš Bajer.

Mezi desítkou nejlepších se objevila i vyznavačka ultramarotonu Alena Žákovská, jíž při přebírání ceny asistoval dvouletý syn Štěpán. „V poslední době jsem nebyla po zdravotní stránce zcela fit. Samozřejmě nějaké cíle v sezoně vytyčené mám, ale uvidíme, jak vše dopadne, řekla Žákovská, která by se chtěla vypravit na mistrovství světa ve čtyřiadvacetihodinovém běhu do Kanady. Ve výsledkové listině se neztratily ani blanenské sportovní naděje. Stolní tenista David Kvíčala a baseballista David Kupka.

Jednotlivci:

Miloš Bayer – triatlon

Josef Hrubý – kulturistika

Martin Kakáč – biketrial

Václav Kolář – biketrial

David Kvíčala – stolní tenis

David Kupka– baseball

Martin Sehnal – kopaná

Jana Sotáková– atletika

Kamila Šmerdová – kuželky

Alena Žákovská – ultramaraton, silové sporty

Družstva:

Fotbalisté FK Apos Blansko

Kuželkářský klub tělesně postižených

Kuželkářské družstvo dorostenek

Trenérské osobnosti:

Radim Kakáč – biketrial

Jan Šmerda – kuželky

Arnošt Göttinger - volejbal