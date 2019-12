Starší z dvojice Hrdlička tak zkompletoval sadu cenných kovů. Zlaté medaile získal s Miroslavem Bergrem a Radimem Hasoňem a stříbrné opět s Bergrem a Jiřím Böhmem. Pro Pavla Loskota je bronz premiérovou medailí z mistrovství světa. „Je to pro mě splněný sen,“ netají čtyřicetiletý Pavel Loskot.

Bronz jste získali vítězstvím 6:0 nad Švýcary. Jenže v základní skupině i ve čtvrtfinálové jste s nimi prohráli. Co se stalo, že jste pak na hřišti tak jasně dominovali?

Hrdlička: V obou dvou prohraných zápasech jsme vedli, ale neudrželi jsme to. Takže v tom posledním utkání jsme asi byli soustředěnější zodpovědnější. A taky motivovanější, přece jsme nemohli dopustit prohrát se stejným soupeřem třikrát po sobě. (úsměv) A taky musím přiznat, že nám, dalo by se říct, vyšlo všechno, na co jsme sáhli, a jim se nedařilo nic.

Ve stínu tohoto utkání jakoby zapadly ostatní zápasy. Třeba s pozdějšími mistry světa Rakušany. Těsná porážka 2:4. Jaký to byl zápas?

Hrdlička: Vyhráli zaslouženě, na ně jsme neměli. Během roku jsme s nimi na turnajích dostávali poměrně hodně branek, takže jsme hráli spíše takovou obranou hru. Protože jak se s nimi začne jezdit nahoru – dolů, tak to dopadá špatně. To oni potřebují.

Jsou Rakušané a Němci opravdu tak dominantní?

Loskot: Především jsou o deset let mladší, což je dost. A hlavně mají úplně jiné zázemí než my. Je tam víc kvalitních mužstev, určitě v rámci tréninku odehrají mnohem víc kvalitních zápasů než my. Taky nechodí tak do práce, jako já a Jirka. Oni jsou tvlastně poloprofesionálové, mají firmy a obchody nějak související s kolovou nebo koly obecně. Určitě mají na trénování mnohem víc času než my.

Co vás drží i ve vyšším věku ve světové špičce? Jak nacházíte motivaci?

Hrdlička: Já jsem byl nejstarším hráčem v A skupině šampionátu. Ale v béčku nastoupil za Malajsii trenér, protože se mu hráč zranil, takže ten mě teda předběhl. (úsměv) A motivace? Každý vyhraný zápas i turnaj a třeba i tento bronz. Hodně mě motivuje, že ti mladí kluci sice mají lepší fyzičku, ale nedokáží to uhrát hlavou. Takže ti mladí na nás zatím nemají.

Loskot: Pro mě je to splněný sen, na který jsem čekal hodně dlouho. Prakticky celý svůj sportovní život. Určitě mě to nakoplo hrát dál a pokusit se z zabojovat ještě o jednu medaili.

Jakou hlavní zkušenost si vezete s Basileje?

Loskot: Sportovní v tom, že jsme teď hráli úplně jinak než na šampionátu před tím. Po lidské stránce mě hodně překvapilo a potěšilo, jak nám tam všichni fandili. Jak nám to všichni přáli. No, možná mimo těch Švýcarů (úsměv). Už i proto, že věděli kolik je nám let a že na to dlouho čekáme.

Jak dlouho spolu vlastně hrajete a jak došlo ke složení této sestavy?

Loskot: Už dlouho, šest, sedm let? Jirka tehdy hrál s Raďou Hasoňem a já s Radimem Lepkou. Po konci sezony přišel Jirka s návrhem, že bychom to mohli zkusit spolu. Od té doby to táhneme spolu.

Poprvé to přineslo medaili z MS. Co vám k dříve chybělo?

Loskot: S Jirkou to bylo naše čtvrté mistrovství světa. Jednou jsem byl zraněný a místo mě hrál mladej Jirka. Premiéru jsme měli v Malajsii. Pro mě tam bylo všechno nové, takže hodně to bylo o zkušenostech, které mně chyběly. Tam se to celkově moc nevydařilo. Ty ostatní šampionáty, to je taková houpačka. Špička je vyrovnaná, rozhoduje to, jak se komu momentálně daří. Záleží na mnoha okolnostech. A co si budeme namlouvat, v našem případě je to v zápasech proti těm mladým klukům taky o fyzičce.

Co bude teď po MS a jaké máte plány pro sezonu?

Hrdlička: Do konce roku budeme normálně trénovat, tedy dvakrát týdně v úterý a ve čtvrtek. Akorát mezi svátkama asi bude volno. Hned první týden v lednu jedu s našima mladými klukama (Jiří Hrdlička ml. / Roman Staněk) jako trenér a rozhodčí na turnaj do Švýcarska, kde v podstatě hrají místo nás, aby si osahali těžké soupeře. V únoru bude první kolo extraligy, takže se rozjede ten tradiční každoroční kolotoč. Na jeho konci bychom chtěli extraligu zase vyhrát a zase jet na mistrovství světa. To bude ve Stuttgartu v Porsche aréně. Už ta je docela velkým lákadlem.

Loskot: Já připomenu ještě, že v červnu budeme ve Svitávce pořádat turnaj Světového poháru. Tam se budeme chtít ukázat před našimi fanoušky a sponzory v tom nejlepším světle. Bude to takový svátek kolové a chceme, aby byl hezký i výsledkově. A já si speciálně přeju odehrát výborně i celý seriál Světového poháru a dostat se do finále, které nám letos uteklo o jediný bod. Samozřejmě záležet bude i na tom, jak nám vydrží to zdravíčko. V tomto věku sice můžete kondičku nabušit, ale tělo už má své limity, já mám za sebou oba dva tenisové lokty, to nikdy nevíte, co to vydrží.

Jaké dojmy převažují po Basileji?

Hrdlička: Jen pozitivní. Proto chci poděkovat všem, kteří nás podporovali. Opravdu nás hodně lidí sledovalo. Nejen tady z okolí Svitávky, ale celkově v kolové. Potěšila mě propagace ze strany médií, byli jsme v novinách i v televizi.

Loskot: Podepisuji a přidám poděkovaní své rodině a taťkovi, který kolovou ve Svitávce založil. Bez něho by ta moje medaile nebyla. A samozřejmě nejvíc Jirkovi, že mně pomohl splnit si ten svůj dlouholetý sen.

Jiří Hrdlička starší

- Narozen: 1973

- Tým: SC Svitávka

- Post: brankář

- Úspěchy na MČR: 5x zlato, 9x stříbro, 2x bronz

- Úspěchy na MS: 2x zlato – Francie (2003), Rakousko (2008), 2x stříbro – Německo (2005, 2006)

- Světový pohár: 2. místo v (2019)

Pavel Loskot

- Narozen: 1979

- Tým: SC Svitávka

- Post: útočník

- Úspěchy na MČR: 4x zlato

- Úspěchy na MS: 1x bronz (2019)

- Světový pohár: 2. místo v (2019)