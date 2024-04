Mělo to být pořádné drama. Nakonec se však kromě třetí sady téměř nekonalo. Volejbalistky Šelem Brno v úterý vládly na palubovce Olympu Praha a díky výhře 3:1 na sety udělaly obří krok k postupu mezi nejlepší extraligovou dvojici. V semifinálové sérii totiž vedou už 2:0 na zápasy. „Za toto vítězství jsme mega rády,“ usmívala se nahrávačka Šelem Pavla Šmídová.

Volejbalistky Šelem Brno vyhrály i druhé utkání semifinálové série s Olympem a jsou jediné vítězství od finále. Ilustrační foto. | Foto: Michal Lakomý

Pokud pražské družstvo chtělo najít recept na Šelmy, potřebovalo dvakrát uhájit domácí prostředí. Jenže se to nepovedlo hned v prvním případě. „Musím říct, že to bylo důstojné utkání semifinálové série. Co mě mrzí, je to, že jsme hůř přihrávali na domácí půdě než soupeřky. Zápas byl dramatický, ve čtvrtém setu se mi zdálo, že Šelmám už dochází síly, ale vždy jsme udělali nějakou chybu,“ rekapituloval trenér Olympu Stanislav Mitáč.

Druhé utkání semifinálové série nabídlo čtyři relativně vyrovnané sety, v koncovkách se však mnohem lépe dařilo hostujícím hráčkám.

V úvodním dějství jihomoravský tým měl rychlý náskok, Pražanky následně zabraly a manko téměř vymazaly. Šelmy se však dokázaly opět nakopnout a vyhrát první sadu 25:20.

Druhý set byl ještě těsnější, opět však nabídl téměř totožnou podívanou. Domácí volejbalistky jen dotahovaly, a přestože dokázaly sadu pořádně zdramatizovat, ztratily ji 23:25. „Věděli jsme, že to nebude jednoduchý zápas. Oba týmy výborně bránily, bylo to drama. Utkání mělo play-off grády, bylo vidět, že se střetly týmy, které byly na prvním a čtvrtém místě tabulky po základní části,“ podotkl kouč Brňanek Jaroslav Vlk.

Nejvíc se fanoušci bavili ve třetím dějství. V něm pro změnu byl dlouho vpředu Olymp, který měl za stavu 24:20 dokonce čtyři setboly. Šelmy je však postupně odvrátily a jelo se až do stavu 31:31. Následující dva body ale přece jen urvaly domácí volejbalistky, jejichž snahao zdramatizování duelu tak začala nabývat reálných představ.

KVÍZ: Slovenská enkláva i hořký konec. Co víte o uplynulé sezoně Komety?

Svěřenky kouče Jaroslava Vlka však rychle jakékoli myšlenky na obrat utnuly. Ve čtvrté sadě za stavu 18:18 získaly tři body, vytvořily si rozhodující náskok a za pár minut mohly slavit po setu 25:20 vítězství. „Musím pochválit všechny holky, že do toho šly a po té prohrané koncovce třetí sady se nesložily,“ chválila spoluhráčky Šmídová.

Po úvodní domácí výhře Šelmy přidaly další úspěch a jsou jediný krok od finále. Ten mohou udělat v pátek od pěti hodin odpoledne před svými příznivci.