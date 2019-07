Vodičková závodila už jedenáct týdnů po narození dcery a v posledních dvou sezonách slavila největší úspěchy ve středním triatlonu. Například druhé a třetí místo ve světovém šampionátu série Challenge ve slovenském Šamoríně. „Narození dítěte změní život úplně každém. Nic není důležitější než jeho zdraví, aby bylo šťastné a veselé. Sport pořád miluju, ale je to zaměstnání, přijdu domů a nemyslím na trénování,“ říká.

Číslem jedna se u ní stala rodina. „Sportovec se probudí a už přemýšlí nad tím, že má odpoledne třeba těžký běh. Teď na něj do poslední chvíle nemyslím, pak vezmu boty a jdu. Odskočíte si a vrátíte se zpátky do normálního koloběhu života. Malou Ruby vůbec nezajímá, zda byl trénink dobrý a zda jsem unavená. Chce si hrát, to je její svět a je to úžasné,“ rozplývá se Vodičková, která se provdala za špičkového australského triatlonistu Brada Kahlefeldta, dvojnásobného účastníka olympijských her.

Deník Rovnost ve spolupráci se společností Triexpert nabízí svým čtenářům seriál s názvem Jak na triatlon. Věnuje se stále oblíbenějšímu sportovnímu odvětví, které spojuje tři různé disciplíny: plavání, cyklistiku a běh. Z původních deseti jej díky návrhům dalších témat rozšíříme na dvacet dílů. Dozvíte se mimo jiné, jak si správně vybrat typ závodu, jak ideálně rozvíjet kondici, dočtete se o vhodné výživě, správném cyklistickém posedu, výběru materiálu či možnostech regenerace. Pravidelný seriál najdete na stránkách Deníku Rovnost každý čtvrtek. Pokud máte tipy na témata, která vás o triatlonu zajímají, pište na e-mail jaroslav.kara@denik.cz.

Její trénink se od narození dcery výrazně proměnil. „Už nechodím na žádné volné kolo, projížďku na kafe s kámoši, výklus. Veškerý trénink je zaměřený specificky. Kolo jezdím nejčastěji doma na trenažéru, většinou na něm trávím dvě hodiny, úseky, časovky, žádné flákání,“ popisuje někdejší závodnice brněnského Ekol Teamu.

Ve vodě bývá nanejvýš hodinu a čtvrt, na kole hodinu a čtyřicet minut. „Chci maximálně využít čas, který mám. Když byla dcera malinká, trénovala jsem na běhátku, kde je nuda klusat, čas neutíká. Takže jsem se rozklusala, nabouchala úseky a vyklusala. Buším do toho, abych byla co nejdřív zpátky s malou,“ sděluje čtyřiatřicetiletá závodnice.

Po vysněné účasti na hrách v Londýně 2012 se vrhla na trasy polovičních ironmanů, které ji chytly. „Závodník olympijského triatlonu musí být super plavec a úžasný běžec. Půlčáky se jezdí na kole bez hákování, takže musíte být taky úžasný cyklista. Je to víc fér a méně stresující,“ podotýká vítězka loňského asijsko-pacifického šampionátu z Filipín.

V sobotu se poprvé postaví na start Ford Challenge Prague. „Jsou tam výborné holky, super konkurence. Bude těžké vyhrát, ale o to víc pro mě případný úspěch bude znamenat,“ povídá absolventka Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně.