Mistrovství republiky je vrchol sezony a zároveň vstupenka pro nejlepší na mistrovství Evropy, které ale bylo s ohledem na aktuální situaci zrušeno. Do svitávecké haly dorazilo sedm juniorských týmů v čele s favorizovanou dvojicí ze Zlína. Ta potvrzovala kvality a bez ztráty bodu se kvalifikovala do finále.

V zápase o třetí místo si Spartak Chrastava poradil s týmem Liberec/Praha 7:1.

Do finále se probojovala domácí dvojice, patnáctiletí Petr a Musil, kteří proti starším protivníkům podávali výborné výkony. Začali skvěle a brzy se dostali do vedení 3:0, které se jim podařilo udržet až do poločasu. „Byl jsem klidný i za stavu 0:3, protože jsem věděl, že převaha a síla je na naší straně,“ okomentoval úvod zápasu zlínský trenér Milan Chovančík.

Konečná tabulka mistrovství České republiky juniorů:

1. Sokol Zlín-Prštné 18

2. MO Svitávka 15

3. Spartak Chrastava 9

4. Liberec/Praha 7

5. Brno/Zlín 7

6. Sokol Zlín-Prštné 2 3

7. Sokol Šitbořice 2 body



Tabulka I. ligy mužů po druhém kole:

1. Prima Nezamyslice 34

2. Sokol Šitbořice 1 21

3. Spartak Chrastava 19

4. MO Svitávka 2 15

5. Pankrác Praha 14

6. Sokol Zlín-Prštné 3 11

7. SC Svitávka 2 7 bodů

Po změně stran hosté opravdu zvýšili úsilí, domácí vyrobili několik hrubek, které Zlínští bez milosti trestali, a dokázali zápas otočit ve svůj prospěch na 4:3.

Mistry České republiky se tak stal tým Sokola Zlín-Prštné. „Utkání bylo velmi nervózní z obou dvou stran, Svitávka do toho šla, naši kluci ale byli připravení a dokázali utkání zvládnout. Celou sezonu vyhrávali všechny zápasy, neprohráli jediný a titul získali zaslouženě. Svitávecká dvojice je mladá, její čas teprve přijde,“ řekl hostující kouč.

Výkon domácích borců také zasloužil uznání. „Michal s Davidem odehráli dobrý turnaj. Za poslední půl rok udělali velký výkonnostní posun a doufejme, že to tak bude i nadále. Ve finálovém zápase bohužel přišly dvě hrubé chyby, které rozhodly o držiteli titulu. Je úplně jedno kdo nebo proč chyby udělal. Je to otázka vyhranosti a zkušenosti, tam mají naši kluci oproti soupeři dvouletý deficit, a proto musíme být se stříbrnými medailemi víc než spokojení. Kluci odvedli skvělou práci, při tréninku ukazují velký zájem a píli, za to jim děkuji. Stejně jako členům oddílu, kteří pomohli vše připravit, a fanouškům, kteří naše hráče podpořili,“ zhodnotil klání předseda svitáveckého oddílu Jiří Hrdlička mladší.

USPĚLI TAKÉ MUŽI

V neděli ještě Svitávka hostila druhé kolo mužské první ligy. Za domácí nastoupily dva týmy, které doplnilo dalších pět dvojic. Tým MO Svitávka ve složení David Richtr a Jan Stibor získal v turnaji devět bodů za tři výhry a skončil na třetí místě.

Bratři Pavel a Lukáš Richterovi, hrající za SC Svitávka, ve druhé polovině turnaje vybojovali první body za dvě výhry a jednu remízu.

Tyto výsledky měly částečně vliv i na postavení v průběžném pořadí soutěže. MO Svitávka se z pátého místa posunula na čtvrté a na postupové druhé místo ztrácí pouze šest bodů. SC Svitávka se sedmi body po dvou odehraných kolech stále zůstává na posledním, sedmém místě se ztrátou sedmi bodů na pátou příčku, které znamená udržení první ligy.

Druhé kolo soutěže i tak dopadlo pro domácí dobře. „David Richtr s Honzou Stiborem vylepšili svoje umístěnív celkovém pořadí a nyní je snad již jasné, že udrží účast v první lize i pro příští rok. Pavel s Lukášem spolu hrají teprve od začátku roku a k tomu se Lukáš ke kolové vrátil po mnoha letech, aby bratra doplnil po tom, co jej opustil spoluhráč. Kluci bojují o každý bod a jejich zápal se velmi dobře sleduje. Jsem moc rád, že bylo jejich velké snažení odměněno sedmi body. I jim patří velký dík za bojovnost. Možná zvládnou v posledním soutěžním kole učinit malý zázrak a vybojovat setrvání v první lize pro další rok,“ zadoufal Hrdlička mladší.

TOMÁŠ SRNSKÝ