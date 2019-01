Jedovnice /FOTOGALERIE/ – Předkrm před finále. Tak by se dal popsat první den svátku vodních motoristů na rybníku Olšovec. V sobotu tam totiž odstartovaly mezinárodní závody motorových člunů.

Po dopoledních tréninkových jízdách přišly na řadu první rozjížďky v sedmi kategoriích, přičemž v T-850 je ve hře titul mistra Evropy. Ve formuli tisíc je jedovnický závod zase úvodním podnikem seriálu mistrovství Evropy.

Diváci, kteří dorazili ke břehům Olšovce viděli sice řadu napínavých soubojů, ale většina pilotů jela spíše na jistotu a dostávala se do tempa pozvolna. Několik z nich zradil motor a v úvodních rozjížďkách si tak nepřipsali žádné body. Oproti loňskému roku startovní pole značně prořídlo a například v kategoriích O – 250 a mezi veterány vyrazili na trať jen dva jezdci. „Účast je slabší než loni. Je to nákladný sport. Jak pro pořadatele tak, pro samotné jezdce,“ poznamenal jedovnický závodník Marcel Haase, který pozoroval závody pouze ze břehu. „Zatím nemám loď. Sháním na ni peníze. Jezdil jsem dva roky na prototypu a ten už má odježděno,“ dodal Haase s tím, že druhý den závodů by mohl nabídnout ještě lepší podívanou. „První rozjížďky byly takové vlažnější. Zítra to podle mého bude napínavější.“

V kategorii O – 500 je zatím na první místě několikanásobný medailista z mistrovství světa a Evropy Jiří Mašek. Matadorovi z týmu brněnských vodních motoristů dýchá na záda Rakušan Ferenc Sako. V čele nejnabitější třídy R 1000 je německý blesk Udo Kaschube před krajanem Renhardem Gerbertem a Angličanem Jimem Noone. V neděli jsou od jedné hodiny na programu další rozjížďky, ze kterých ve třídě T-850 vzejde nový mistr Evropy.

Veteráni

1. Ján Szabo 400, 2. Emil Jung 300 (oba SVK).

O – 250

1. Jürgen Kostecki (GER) 400, Andreas Otto DNF (AUT).

O – 350

1. David Loukotka 400, Jiří Krajinčák 300 (oba CZ), 3. Dominik Knape (GER) 225, Bořivoj Jirkovec DNS, Suk Petr DNS, Michal Sedlák DNS (všichni CZ).

OSY – 400

1. Peter Štefanovič 400, 2. Csaba Szép 300, 3. Eva Šacherlová 225, 4. Ján Szabo 169 (všichni SVK), 5. Petr Souček(CZ) 127.

O – 500

1. Jiří Mašek (CZ) 400, 2. Ferenc Sako (AUT) 300, Pavel Pospíšil, Tomáš Konrád DNS (oba CZ).

T – 850

1. Andrey Ovchinnikov (RU) 400, 2. Gustáv Kremnický (SVK) 300, 3. Láslzló Lengyel (H) 225, 4. Peter Baroš (SVK) 169, 5. Peter Požgay (SVK) 127, 6. Alex Ovchinnikov 95 (RU).

R 1000

1. Udo Kaschube 400, 2. Gerbert Renhard (oba GER) 300, 3. Jim Noone 225 (GBR), 4. Patrik Zdralek (GER) 169, Udo Schütte DNS, Sven-Olav Urban DNS, Bernd Mehnert DNS, Peter Heibuch DNF (všichni GER), Lotars Millers, Maris Brigmanis DNS (oba LAT).