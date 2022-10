Česká republika vyslala do bojů první dva týmy uplynulé sezony. Českou „jedničkou“ byl tým ze Zlína, druhé místo si v kvalifikaci vybojovala právě dvojice ze Svitávky. Vzhledem ke kvalitě týmů v základní skupině mělo jihomoravské duo ambice na postup do semifinále, spíše se ale očekával boj o třetí místo ve skupině a o celkovou pátou pozici.

Hrdlička s Kripnerem ale zvládli svoji skupinu skvěle, ve čtyřech utkáních vybojovali hned tři vítězství, a zajistili si tak postup do semifinále. Hráči Svitávky totiž do mistrovství skvěle vstoupili a s přehledem porazili tým Francie 9:4. Nerozhodila je ani následná vysoká porážka od později stříbrného švýcarského dua 1:11, ze které se rychle oklepali, a po skvělém výkonu si poradili s favorizovanými německými zástupci 4:2. A k postupu do semifinále zvládli i poslední, neméně náročný krok, rakouskou dvojici přehráli 3:1 a mohli se tak radovat z postupu mezi nejlepší čtyři týmy.

V semifinále na ně čekalo druhé duo německých zástupců. Svitávečtí s nimi překvapivě drželi krok a po velké bitvě padli 6:8. Bylo tak jasné, že je čeká boj o zisk bronzových medailí, ve kterém se museli popasovat s druhým českým týmem. Zlínské duo však do utkání vstoupilo lépe, třemi brankami v úvodních minutách se dostalo do vedení a náskok si už pohlídalo. Zlínská dvojice tak získala pro Českou republiku bronzové medaile, dvojice ze Svitávky brala čtvrté místo.

V historii této mládežnické věkové kategorie naposledy skončily oba české týmy v první čtyřce v roce 2001. I tenkrát to bylo zásluhou Svitávky, kdy její hráči získali titul. Druhé české duo pak obsadilo čtvrté místo. Letošní výsledek je tak pro českou kolovou skvělým úspěchem.