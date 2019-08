V něm překvapivě došel nejdále mladý pár Jiří Hrdlička mladší / Roman Staněk, vystupující jako klubová trojka. Probojovali se až do finále. Ve čtvrtfinále nejprve vyřadili Favorit Brno 2 (Patrik Krejčí / Michal Fryčar), semifinále pak německý Mücheln (Dominic Espen / Mike Rödger). Ten docela suverénně po vítěství 10:3.

Ve finále narazili na německý Naurod (Marco Wagner / Till Wehner). Po pomalejším začátku domácí mladíci prohrávali 0:2, ale ještě do poločasu stihli srovnat na 2:2. V herně vyrovnaném druhém poločase zápas rozhodly dvě přesné střely německého týmu, který tak zvítězil 5:3. „Kdyby mně někdo před turnajem řekl, že budeme ve finále, určitě bych mu vůbec nevěřil. Ještě před dvěma týdny jsem neohnul zraněné koleno víc než do 90 stupňů, takže jsem byl rád, že jsem vůbec mohl nastoupit. I poslední místo by pro mě bylo dobré, hlavně že jsem mohl hrát. Díky doktorům a skvělé rehabilitaci se ale povedlo koleno rozhýbat. Takže mám skvělý pocit, i když první místo bylo opravdu na dosah,“ radoval se po turnaji Hrdlička mladší.



Dvanáctka týmů se nejprve utkala ve třech čtyřčlenných skupinách. Nejmladší domácí družstvo Svitávka 4 ve složení Jan Hrdlička - Michal Richtr byli na turnaji spíše na zkušené. Ale ve třech zápasech předvedli dobré výkony proti jasně papírově mnohem silnějším týmům. Ostatní domácí zástupci své skupiny vyhráli. Svitávka 2 ve složení Pavel Richter - Pavel Vitula pak ve čtvrtfinále prohrála s Naurodem a obsadila konečné šesté místo.



Oddílová jednička - Jiří Hrdlička st. / Pavel Loskot - ve čtvrtfinále porazila Šitbořice (Martin Drabálek / Štěpán Urbánek) vysoko 8:2, ale v semifinále podlehla po prodloužení německému Naurodu. Chuť si spravila vysokou výhrou 9:1 v boji o třetí místo s Müchelnem.



Jiří Hrdlička mladší měl na starosti i organizaci turnaje a sklidil i pořadatelský úspěch. „Myslím, že se turnaj hodně povedl a byl na úrovni. Vše fungovalo, jak mělo, a k vidění bylo 26 kvalitních zápasů. Pro nás hráče bylo příjemné hrát takový turnaj doma a s podporou diváků za zády. Ti nás v semifinálovém a finálovém zápase doslova hnali dopředu. Ale skloubit hru a pořádání bylo pro mě dost náročné. Proto pátý ročník byl asi i poslední, který jsem organizoval. Je toho fakt moc, když to chce mít člověk všechno správně vyladěné,“ sdělil Jiří Hrdlička ml.

Závěrečné výsledky:

Čtvrtfinále: Svitávka 1 – Šitbořice 8:2, Svitávka 2 – Naurod 2:4, Svitávka 3 - Favorit Brno 2 5:3, Mücheln – Nordshausen (Andi Reichenbacher / Christian Gallinger) 3:0.

Semifinále: Svitávka 1 - Naurod 2:2, pen. 4:5, Svitávka 2 - Mücheln 10:3.

O 3. místo: Svitávka 1 - Mücheln 9:1.

Finále: Svitávka 3 - Naurod 3:5.