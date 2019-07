Brno /JAN NA TRIATLON/ – Na ikonickém místě si zajel osobní rekord na ironmanské trati. Český triatlonista Lukáš Slatinský absolvoval Challenge Roth v Německu v čase 8:52:28 hodin. V cíli však věděl, že ve výsledkové listině schází, u jména se mu objevila tři písmena DSQ – diskvalifikován. Pravidlům a udělování penalizací se věnuje již šestnáctý díl seriálu Jak na triatlon z dílny Deníku Rovnost.

Hlavní rozhodčí českých triatlonových závodů Radana Nováková. | Foto: archiv Radany Novákové

Slatinský doplatil na přísné regule bavorského závodu. Důvod vyloučení? Předčasně svlečený neopren. „Přiběhl jsem do převlékacího stanu a měl jsem ho už v tašce, jak jsem zvyklý z českých závodů. Brali to jako hrubé porušení pravidel. Slušně jsem se omluvil, přesto to nepomohlo,“ lituje.