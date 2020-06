Začátek utkání byl opatrný, kralovali nadhazovači. Za domácí startoval na kopci Štěpán Havlíček, Nuclears začali s Lukášem Hlouchem. „Narazili na sebe nadhazovači, kteří mají velmi dobré statistiky. Věděli jsme, že Štěpán Havlíček Blansko podrží, to samé jsme čekali i od Lukáše Hloucha, a to se také v utkání potvrdilo,“ vyjádřil se k výkonu nadhazovačů třebíčský kouč Jan Urbánek.

Skóre se měnilo ve třetí směně. Jeden doběh si připsali Nuclears, šancí na skórování ovšem měli víc. „Na nula autů jsme udělali pouze jeden bod, i když jsme byli na metách, nebyl nikdo, kdo by pořádně odpálil. Pak se nám stává, že nám body v závěru chybí," zoufal si Urbánek.

Poté na dlouhou dobu dál kralovali nadhazovači. V dohrávce osmé směny se podařilo domácím vyrovnat po těžkém boji na pálce s nadhazovačem hostí Doležalem, který střídal Hloucha. „Rozjíždíme se v každém utkání pomalu, do zápasu se dostáváme až ke konci. Naštěstí to dnes vyšlo. V poli to bylo super, ale na pálce nám to už dlouho nejde," zdůraznil blanenský hráč Havlíček.

NADHOZY NA KREV

Obrat v utkání dokonalo Blansko v poslední směně. Nejprve udržel hosty na uzdě Havlíček, který odházel celý zápas. „Cítil jsem se dobře, o víkendu jsem toho moc nenaházel, když se zápasy kvůli dešti odložily. S trenérem jsme se dohodli, že půjdu na krev, co to dá. Neměl jsem nakonec ani moc nadhozů, bylo jich asi sto dva, což na devět směn není zase tak moc,“ okomentoval svoji complete game elitní nadhazovač Blanska.

Domácím se v deváté směně podařilo obsadit všechny mety a nakonec zaznamenali jeden kýžený doběh. A ten znamenal těsné, ale velmi cenné vítězství v poměru 2:1. „Setkali se dva vyrovnané týmy, což zápas ukázal. Na konci jsme trochu neustáli tlak domácích. Nic se ale neděje, jdeme na další duel a doufám, že v něm potrápíme lídra soutěže Arrows Ostrava,“ zhodnotil utkání Urbánek.

Blanenští baseballisté slavili vítězství naposledy proti celku Tempo Praha, kdy na konci května zvládli utkání 3:2. Pak prohráli pět zápasů v řadě. „Jsem spokojený a opravdu šlo o souboj nadhazovačů. Rozhodnutí v deváté směně je pro Třebíč trochu nešťastné, ale to je baseball. Teď jsou pro nás důležité další zápasy, protože hrajeme s týmy, které jsou v podobné situaci, a pokud by se nám podařilo následující tři utkání vyhrát, můžeme být zpět ve hře o šesté místo,“ pravil blanenský trenér Ivo Kučera.

V pátek doma a v sobotu v Praze se utká Olympia s posledním celkem tabulky SaBaT Praha. Náročný program pak pokračuje ve středu odvetou s třebíčskými Nuclears

TOMÁŠ SRNSKÝ