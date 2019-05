Ti odlehli nejen domácímu týmu, ale i dvojici Favoritu Brno I Jan Havlíček – Robert Zvolánek. „Určitě je dobře, že jsme udrželi první místo, ale hra nebyla nic moc. Se Zlínem jsme dělali chyby a navíc oni hráli výborně. Favorit jsme maličko podcenili a nevyplatilo se nám to. Do posledního turnaje jsme chtěli mít větší náskok než jen dva body,“ nebyl s výkony spokojený Jiří Hrdlička st.

Extraliga - 3. kolo

Důležité výsledky:

SC Svitávka 1 - Sokol Zlín-Prštné 5:1, - Favorit Brno 1 6:7, - SC Svitávka 2 5:3, - MO Svitávka 7:3.

MO Svitávka - Zlín-Pršné 2 4:4, - Fvaorit Brno 1 3:3, - SC Svitávka 2 7:1, Favorit Brno 3 8:5.

Zlín-Prštné - Favorit Brno 1 7:2, Favorit Brno 3 5:4.

Nicméně i tímto výsledkem si po součtu bodů s Loskotem zajistili i nominaci na mistrovství Evropy, které bude na konci června ve švýcarském Möhlinu.

Jako třetí v celkovém pořadí nastoupili do turnaje hráči MO Svitávka Pavel Vitula a Pavel Richter. Bronzovou příčku neudrželi zejména díky úvodní překvapivé porážce 2:7 s posledním týmem tabulky Sokolem Šitbořice (Miroslav Starý / Marek Topolář). Stále ještě úřadující mistři republiky si pak spravili chuť v derby s SC Svitávka 2 (7:1) a oplatili tak mladíkům porážku z minulého kola. Ale s bilancí jen dvou výher a dvou remíz také spokojení nejsou. Třetí příčku museli přepustit Favoritu Brno 1.

Extraligový nováček SC Svitávka 2 (Jiří Hrdlička ml. / Roman Staněk) se chtěl v tabulce dotáhnout blíže k Favoritu Brno 3, na který ztrácel čtyři body. „Bohužel jsme oba před turnajem měli zdravotní problémy a nebyli jsme v takové pohodě jako v milém soutěžním kole. První dva zápasy se nám nedařilo vůbec nic. V dalších byla už hra lepší, ale stále nebylo to ono. Na to, za jakých podmínek jsme na turnaj jeli, můžeme být rádi za dvě výhry proti Šitbořicím – 9:4 a právě Favoritu Brno 3 – 10:3, a za šest bodů do tabulky. Favorit Brno naštěstí neuhrál více bodů, aby se nám v tabulce vzdálil,“ komentoval vlastní výsledky Jiří Hrdlička mladší.

Čtvrté extraligové kolo se bude hrát v září v Šitbořicích a po něm se pak nejlepší čtveřice utká v samostatném turnaji o titul mistra republiky.

Pořadí ve 3. turnaji:

1. Sokol Zlín-Prštné 2 6 5 1 0 35:17 16

2. SC Svitávka 1 6 4 0 2 1:24 12

3. Favorit Brno 1 6 3 1 2 25:25 10

4. MO Svitávka 6 2 2 2 27:27 8

5. SC Svitávka 2 6 2 0 4 31:31 6

6. Favorit Brno 3 6 2 0 4 24:33 6

7. Sokol Šitbořice 6 1 0 5 23:39 3

Celková tabulka:

1. SC Svitávka 1 18 14 1 3 101:62 43

2. Zlín-Prštné 2 18 12 5 1 83:52 41

3. Favorit Brno 1 18 8 2 8 60:63 26

4. MO Svitávka 18 7 3 8 71:70 24

5. Favorit Brno 3 18 7 0 11 74:80 21

6. SC Svitávka 2 18 5 2 11 80:96 17

7. Šitbořice 18 3 1 14 56:102 10