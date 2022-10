V březnu Brno vyřadil, teď je jeho kapitán. Chceme dojít co nejdál, hlásí Janků

Po devíti letech se volejbalista David Janků vrátil do Brna. A hned vyfasoval kapitánskou pásku. Poprvé v roli lídra vyběhne už v sobotu na palubovce Zlína, kde brněnský celek ve čtyři hodiny odpoledne načne novou sezonu. „Určitě je to pro mě pocta. Ale i zodpovědnost. Jsem za to rád, nebude to pro mě nic nového, kapitán jsem byl už v juniorském národním týmu a pak pár let i v Ostravě. Takže ani nehrozí, že by mě to nějak svazovalo,“ popisuje Janků.

David Janků (s číslem 11) má být jedním z tahounů brněnského volejbalu v nové sezoně. | Foto: Facebook Volejbalu Brno

Právě on je jednou z hlavních posil ambiciózního projektu, ve kterém chce brněnský celek vylepšit postavení z minulé sezony. Tehdy skončil v základní části na devátém místě a v play-off vypadl hned v osmifinále. „Jako cíl jsme si dali přímý postup do play-off, tedy skončit v základní části do šestého místa. Pak už to bude krok za krokem, ale chceme dojít co nejdál,“ hlásí Janků. Úvodní zápasy Volejbalu Brno

Sobota 24. 9.: Zlín - Brno

Čtvrtek 29.9.: Brno - Kladno

Sobota 1. 10.: Benátky n. J. - Brno

Středa 5. 10.: Brno - Karlovarsko

Sobota 8. 10.: Beskydy - Brno

Sobota 15. 10.: Brno - Liberec První utkání v novém ročníku čeká brněnské volejbalisty na půdě Zlína. Tedy týmu, který v minulé sezoně byl otloukánkem a získal jen dva body. V létě však pořádně posílil. „V kádru Zlína jsou teď čtyři bývalí Brňáci (Luan Duc Truong, Jan Pražák, Daniel Římal a Lukáš Čeketa - pozn. red.), tak to bude trochu rivalita. Sami nevíme, co od toho čekat. Ale my si tam jedeme pro výhru. I když tušíme, že to nebude nic jednoduchého, už to nebude ten Zlín z minulého ročníku. Posílili a budou kousat proti všem,“ tuší sedmadvacetiletý hráč. Ten po svém odchodu z Brna vystřídal dresy Karlovarska, Ostravy a Liberce. Dařilo se mu především ve Slezsku, kde strávil pět sezon, stal se i kapitánem. Jenže při svém posledním utkání za ostravský klub špatně došlápl a přetrhl si vazy v kotníku. „Bylo to v sérii play-off právě proti Liberci. Už jsem věděl, že k nim po sezoně přestupuju, bylo to 2:2 na zápasy a já se v pátém utkání zranil,“ lituje Janků. Nemastná Kometa. Kladnu vstřelila jen gól a zase prohrála Minulá sezona totiž byla jeho zraněním značně poznamenaná. „Byl to můj první a jediný rok v Liberci. Moc se to tam ale nevyvedlo, příliš jsem ani nehrál, tak jsme se dohodli, že ukončíme smlouvu a můžu si hledat nový klub. Ani za mě nechtěli žádné peníze. Tak jsem se hned domluvil v Brně, nad ničím jiným jsem nepřemýšlel,“ líčí rodák z Letovic na Blanensku. Nepodařené měsíce už ale definitivně hodil za hlavu a nyní se chce soustředit na novou příležitost v klubu, ve kterém prošel mládežnickými kategoriemi. „Chtěl bych se dostat do formy, v které jsem byl před zraněním. A pak samozřejmě co nejvíc času strávit na palubovce,“ přeje si. Paradoxní je, že právě Janků byl u brněnského konce v play-off minulého ročníku. Jihomoravský celek totiž vypadl v osmifinále s Libercem a Janků ani v jednom ze zápasů nechyběl v sestavě severočeského klubu. „Je pravda, že na to mám takové ‚štěstí‘. Kluci to ale ani nijak nezmiňovali, vůbec jsme se o tom nebavili,“ dodává.

