Brněnský obhájce titulu sice zvítězil v Pardubicích 5:0, jihomoravský rival přesto udržel bodový náskok i dvě kola před koncem základní části. „Byli jsme natěšení na první zápas po delší době a jelikož jsme momentálně první, chtěli jsme vyhrát. Jsme rádi, že to vyšlo a vedení jsme udrželi,“ radoval se blanenský útočník Pavel Kucharčuk.

Bronzový tým uplynulé sezony tak suverénně smetl stříbrné medailisty. „Jihlava nebyla špatná, ale náš brankář Kuba Klimeš zachytal velice dobře, měl několik fantastických zákrok, několikrát vytáhl balon na čáře. Jihlava nepřijela odevzdaná, měla dobré akce, ale dám se dařily rychlé přechody a brejkové situace, z nichž padaly branky,“ líčil Kucharčuk, autor tří gólů.

Blanensko už v osmé minutě vedlo o dva góly po střelách Jana Minxe a Ondřeje Paděry, ve dvanácté sice snížil Adam Průcha, ale domácí do poločasu odskočili na 4:1 po gólech Kucharčuka a Paděry. Po přestávce přidal další zásah Kucharčuk a Aleš Rus navýšil ve čtyřicáté minutě vedení na 6:1. „Když prohráváte o pět branek, hůř se hledá motivace. Každopádně si myslím, že jsme to nevzdali a chtěli uhrát nejlepší možný výsledek,“ pronesl jihlavský útočník Lubor Trojánek.

Na snížení Antonína Plichty hned zareagoval hrající blanenský trenér a kapitán Paděra, který zkompletoval hattrick. Prohru jen mírnil Lubor Trojánek, ale Zdeněk Fládr, Minx a Kucharčuk a zaokrouhlili skóre na 10:3. „Bohužel většinu gólů jsme dostali po našich ztrátách a následných brejcích. Tím jsme to soupeři hodně zjednodušili,“ hlesl Trojánek, který jihlavský dres oblékl poprvé v sezoně. „Jsem rád, že jsem se po delší době dostal do sestavy, jen bohužel škoda toho výsledku,“ hlesl útočník, který nastoupil i s bratrem Tomášem.

O čtyřech postupujících z východní skupiny je po osmém kole jasno, zbývá rozluštit, kdo půjde do vyřazovací fáze z jaké příčky. Vedoucí duo Blanensko s Brnem, stejně jako Ostravu s Olomoucí na třetí a čtvrté pozici, dělí pouze bod. „Máme dva těžké zápasy s Baníkem a Olomoucí, ale chceme udržet první příčku, to je náš cíl do play-off. Pak už jen vítězství v soutěži, nic jiného není,“ usmál se Kucharčuk.

Jihlava se na páté pozici drží bod před Pardubicemi a na play-off může zapomenout. „Je to definitivní, protože Baník vyhrál v Olomouci. Bohužel to bereme tak, jak to je. Doufám, že bude příští ročník úspěšnější,“ hlesl Trojánek.

Blanensko – Jihlava 10:3 (4:1)

Branky a nahrávky: 3. Minx, 8. Paděra (Matoušek), 23. Kucharčuk (Paděra), 25. Paděra (Fládr), 32. Kucharčuk (Matoušek), 40. Rus (Paděra), 45. Paděra (Minx), 52. Fládr (Kucharčuk), 57. Minx, 60. Kucharčuk (Paděra) – 12. Průcha (Plichta), 45. Plichta (Cech), 52. L. Trojánek (Mitev). Rozhodčí: Tomiga. ŽK: Průcha (J).

Jihlava: Konrád – Cech, Mitev, Průcha, Svoboda, Plichta, L. Trojánek, T. Trojánek, Benáček.