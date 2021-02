„Ligu mistrů jsem stihl celou, pak jsem se rozhodl pro příchod sem. Byla to moje iniciativa. Hlavním důvodem je trenér Vašina, s kterým se známe z Ostravy, ale až na mladé hráče tady znám z repre nebo jako protihráče v podstatě všechny kluky. Snad jim co nejvíce pomůžu a pak uvidíme, na co to bude stačit,“ řekl po příchodu. V Ústí bude bydlet i s estonskou přítelkyní.

„Velkou roli sehrál trenér Luboš Vašina, který s ním má nadstandardní vztahy a i fakt, že jsme v kontaktu byli i před sezonou,“ uvedl k nečekané nové posile Přikryl, jenž zaskočil konkurenci.

Přikryl: Chceme jít do Final 8

Velká ústecká posila Matěj Šmídl se může v novém působišti představit už dnes, hraje se úvodní zápas 3. kola Českého poháru.

„Chceme dvojzápas s Odolena Vodou zvládnout a podtrhnout letošní úspěšnou sezonu. První utkání hrajeme u nich, odvetu ve čtvrtek doma. Podle rozhodnutí sportovně technické komise vygraduje pohár turnajem v Karlových Varech. Čtyři kluby mají jistou účast z loňska, my o jedno z dalších čtyř postupových míst zabojujeme. Pokud se tam dostaneme, čekalo by nás na úvod Kladno. A ani to by nemusela být naše konečná,“ dodal Přikryl.

Šmídlovou prioritou byla účast v letošním ročníku Champions League, ve které nastupoval za belgický Aalst. Po Lize mistrů, která se hrála v Polsku, se hned připojil k ústeckému týmu, v neděli absolvoval oba tréninky. „Bylo to super, zatím jen dva takové seznamovací, ale myslím, že brzy bude všechno ok,“ uvedl nováček v rozhovoru pro klubový web.

„Věříme, že nám hodně pomůže, vyřeší potíže na univerzálu a bude konsolidovat naší sestavu i celkově výkony. Nebojím se říct, že to je takový vysoký kanadský dřevorubec, 206 cm urostlý ranař, má velice dobrý servis a důraz. Věřím, že jeho přítomnost na palubovce bude znát,“ prohlásil šéf pátého týmu extraligové tabulky.

Přikryl musel řešit post univerzála, kde se prostřídali už čtyři borci a trenér Lubomír Vašina byl nucen posouvat sestavou. „Problémy mají dál Kramar (pozn. autora: ten navíc oznámil po sezoně konec kariéry) i Kobolka, mladý reprezentant Lank je po operaci kolena. Naskytlo se nám ideální řešení. I díky tomu můžeme dvě kola před koncem základní části bojovat o skvělé páté místo a při dobré konstelaci dál snít o top čtyřce. Pokud pozice udržíme, bude to nejlepší výsledek za deset let!“

Šmídl přichází na hostování do konce sezony. On i vedení klubu by uvítalo spolupráci i v nadcházející sezoně. O tom se nyní usilovně jedná. „Určitě ano, ale je to o penězích, nemůžeme jít do finančního rizika. Už teď ale jednáme o návratu nějakých sponzorů, uvidíme, jak dopadne situace na městě a na kraji,“ uvedl Přikryl.

Šmídl by mohl sehrát první zápas už dnes ve 3. kole Českého poháru na Odolena Vodě. V lize na ústecký SKV čeká ještě Kladno a na závěr pak doma Beskydsko.

Šmídl je přestupem číslo jedna

Poslední den přestupního období přinesl v extraligových kádrech zajímavá volejbalová škatulata. Nyní jsou soupisky kompletní.

Asi největší posilu nahlásilo Ústí nad Labem. Post univerzála posílili Severočeši účastníkem letošního ročníku Champions League Matějem Šmídlem, který přichází z belgického Aalstu. „Těch přesunů na poslední chvíli bylo dost, ale nikdo neudělal reprezentanta, legionáře,“ řekl ústecký manažer Miroslav Přikryl.

Dalším nečekaným přestupem je odchod Daniela Římala z Brna do Karlovarska. Po loňské skvělé sezóně se úplně do hvězdně formy zatím nedostal, ale změna dresu mu může prospět. „Chtěli jsme posílit, buď na smeči nebo na postu univerzála, protože letošní konec sezóny bude extrémně náročný. Jsem rád, že se vše včas stihlo, čím bych chtěl poděkovat všem zúčastněným stranám,“ komentuje přestup talentovaného hráče prezident klubu Jakub Novotný.

Po těžkém zranění kotníku Radka Macha si budějovický Jihostroj stahuje z příbramského hostování Josefa Poláka, aby doplnil blokařskou dvojici Ondrovič – Todua. „Pepa je velký talent, jehož návrat jsme vážně zvažovali od příští sezóny. Okolnosti se ale změnily a jsem rád, že jsme si ho mohli stáhnout už nyní. Rád bych tímto poděkoval vedení Příbrami za rychlé a vstřícné jednání,“ říká generální manažer Robert Mifka.