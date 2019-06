V základní části extraligy Boskovice skončily na osmém místě z dvanácti účastníků, když zaznamenaly nejvyšší bodový zisk ve svém pětiletém účinkování v ní. Prvních šest mužstev postoupilo přímo do čtvrtfinále, Boskovičtí se v osmifinále utkali s devátým IHC Devils Zlín s výhodou domácího prostředí. Přestože v týmu hostů zářila jména z extraligy klasického hokeje jako Holík či Zámorský, Boskovičtí oba zápasy vyhráli - 7:5 a 6:5 po prodloužení a trestných stříleních. Obě utkání byla velmi vyrovnaná a dramatická a závěr druhého to ještě vystupňoval. Ač trochu se štěstím, v jedenácté sérii penalt zajistil domácím vítězství a postup Jan Hasoň.

Čtvrtfinále: IHC Prague Rats – HC Boskovice

Sobota 15. června, 10.00 a 12.00 hodin, hala v Praze-Černošicích.

Výsledek v základní části: Prague Rats – Boskovice 9:3.

Další dvojice: ILHK Hradec Králové - IHC Eagles Olomouc, IHC Night Birds Přerov - IHC Roller Storm Praha, SK Černošice - IHC Nový Jičín

Boskovice odehrály zápasy v sestavě: Külzer (Schejbal) – Němec, Ošlejšek – Hasoň, Sekanina, Šmíd, Král, Šebek, Bílý, Pospíšil, Müller. V Praze bude mít trenér David Šebek asi k dispozici i další hráče, kteří se Zlínem z různých důvodů nemohli nastoupit.

Prague Rats jdou do play-off z druhého místa po základní části. V ní utrpěli jedinou porážku a z deseti vítězství bylo po jednom po prodloužení a samostatných nájezdech. Boskovice porazili 9:3. „Ten výsledek pro toto utkání nic nenaznačuje. Tehdy to byl náš první zápas. Máme mladý tým a tehdy jsme moc nevěděli, co od něj můžeme očekávat. Byli jsme úplně na začátku. Kluci se postupem času lepšili až došli na tuto úroveň. My jsme si opravdu ze začátku vybírali tu nováčkovskou daň. Takže nejedeme předem poražení. Podle vyjádření trenéra po středečním tréninku, udělají kluci všechno proto, aby si zahráli ještě v Přerově,“ sdělil manažer klubu Petr Šebek.

V Přerově budou úspěšnější týmy ze čtvrtfinále hrát finálový turnaj o mistra republiky.