Zkazí vám náladu otázka ohledně koronaviru?

Ne, nezkazí. Nemám obavy z koronaviru, ale z toho, co nám bude nařízeno a zakázáno vládou.

Jaký byl běžecký rok 2020?

Jiný než všechny předcházející. Začátek roku byl u mě ve znamení rekonvalescence po operaci kolene, kterou jsem absolvoval v říjnu 2019. Tři měsíce jsem odpočíval, což se mi asi patnáct let nestalo. Pomalu jsem se vracel k pohybu. Poprvé jsem si mohl jít pořádně zaběhat až v dubnu. Od května se mi dařilo postupně zvyšovat kilometrový objem a zároveň jsem se odhodlal i k několika intenzivním tréninkům. Koleno nyní drží, i když problémy mám stále. Vypadá to, že mě trable s kolenem možná budou doprovázet napořád.

Pandemie vám tedy mohla přijít trochu vhod?

Kalendář závodů kvůli koronaviru značně zeštíhlel, takže mě mé zranění a tím nemožnost závodit v plné formě nemuselo zase tak moc mrzet.

O kolik závodů byla ultramaratonská obec ochuzena?

Odhadem sedmdesát procent závodů se neuskutečnilo. Je třeba si uvědomit, že do června se prakticky nezávodilo. Pak naštěstí pár běžeckých podniků mohlo proběhnout. Tento stav vydržel do září a pak už byl zase se závoděním konec.

Organizujete Moravský ultramaraton i TransMoravský Masochistický Terénní Běh. Ovlivnila je nějak pandemie?

U těchto závodů jsme měli celkem štěstí, oba se konají v červenci krátce po sobě. V tuto dobu byla situace ohledně koronaviru dobrá, takže se závody mohly uskutečnit.

Daniel Orálek

50 let

programátor

klub: Behejbrno.com

elitní český ultramaratonec

více než 300 dokončených maratonů a ultramaratonů

osobní rekordy:

48 hodin – 366,872 km

24 hodin – 223,990 km

100 km: 6:54:50 hodin

úspěchy:

MČR na 100 km: 5x 1. místo

Winschoten 100 km: 4x 1. místo

Spartathlon: 5. místo (2011)

Badwater Ultramaraton: 10. místo (2010)

MS na 100 km, Gibraltar: 11. místo

MEJ na 10 km: 11. místo (1989)

český juniorský rekord: 30:13,03 minut

Plánujete nějaké úpravy ve formátu těchto závodů?

Jsme s nimi celkem spokojeni, možná nějaké drobné úpravy v trase, ale nic zásadnějšího neplánujeme. Potěšil nás počet startujících, lidé měli o běh zájem, a to nás těší.

Jak vypadá aktuální příprava?

Jsem ve fázi podzimně-zimního tréninku. Na začátku prosince se do této přípravy vsunulo mistrovství republiky na sto kilometrů, které se původně mělo běžet loni v březnu v Plzni. Bohužel týden před mistrovstvím jsem si přivodil svalové zranění, To souvisí s tím, že jsem kvůli problémům s kolenem musel změnit stereotyp běhu. Na start jsem se sice postavil, ale zdravotní obtíže mi chvíli po startu pokračovat nedovolily a běh jsem nedokončil, což mě mrzelo.

Kolik kilometrů měsíčně nyní naběháte?

Po zranění jsem postupně navyšoval tréninkové zatížení, momentálně jsem na šesti stech kilometrech měsíčně, což již považuji za dobré.

Jaký vás čeká nejbližší závod?

Pokud situace ohledně koronaviru dovolí, bude to opět březnové mistrovství republiky na sto kilometrů, přípravu budu zatím směřovat k tomuto závodu.

A další běžecké plány na rok 2021?

Pokud nějaké závody budou, chci zase zkusit běh na čtyřiadvacet hodin. Jednak jsem tenhle typ závodu dlouho neběžel a také je tam podle ještě prostor uspět, zlepšovat se. Uvidíme také, co na to moje noha. No a nesmím zapomenout na Moravský ultramaraton, pořádám ho, ale také ho chci absolvovat jako běžec.

Kolik je v České republice závodů na 24 hodin?

Je jen jeden, v Kladně. Běží se na začátku srpna. To není ve vztahu k počasí zrovna ideální. Možná se poohlédnu v zahraničí, nabízí se Rakousko či Polsko. Pěkný závod se také běhá v USA, to by také byla možnost.

Co vaše další oblíbené tratě, třeba v nizozemském Winschotenu, kde jste čtyřikrát zvítězil?

Organizátoři ho v loňském roce úplně zrušili již dlouho dopředu. Tím mě trochu naštvali, ale co se dá dělat. Letos, pokud se závodit bude, se určitě rád zúčastním. Poslední závod jsem musel vzdát kvůli problémům s kolenem, takže bych si to rád vynahradil.

Máte problém po dlouhé kariéře běžce s motivací?

To opravdu nemám, zranění mi pomohlo se zorientovat v tom co chci a co ne. Třeba zmíněný běh na dvacet čtyři hodin je pro mě určitě výzva.

Kam se ultramaraton posunul za dobu, co se mu věnujete?

Myslím, že se posunul celkem výrazně, zejména v posledních pěti, šesti letech, a to jak u nás, tak i ve světě. Třeba konkrétně u žen v závodu na čtyřiadvacet hodin nyní padají světové rekordy jak na běžícím pásu. U nás Radka Churáňová zbourala rekordy jak na sto kilometrů, tak i na zmíněných dvacet čtyři hodin. Velká konkurence je i v mužích. Když to srovnám s obdobím před čtrnácti lety, tak kdokoli, kdo uběhl dvě stě kilometrů za čtyřiadvacet hodin, mohl startovat v reprezentaci. To už dnes není možné. Kvalita výkonů jde pořád nahoru a mám z toho jako předseda České asociace ultramaratonců opravdu radost.

TOMÁŠ SRNSKÝ