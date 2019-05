Přitom první polovinu vyhráli domácí v areálu Červená zahrada v Boskovicích pouze 2:1. „Začátek nebyl úplně jednoduchý, hosté přijeli v dost lidech, nachystali se. Určitě se při utkání bylo na co dívat,“ pokyvoval blanenský hráč Pavel Hloch.

Pardubice šly dokonce do vedení zásluhou Marka Jecha, až v posledních osmi minutách první půle obrátili skóre Jan Minx s Davidem Krškou. „Výsledek je krutý. Hlavně ze začátku jsme byli lepší, dali jsme tyčku, gól. Jenže domácí vstřelili ze dvou rohů dva góly, což je o naší laxnosti, že si to nepohlídáme. Dostat dva góly v malém fotbale ze dvou rohů je špatné,“ litoval Jech.

A po přestávce už se rozjel domácí brankostroj, hattrick zaznamenali Minx a kapitán Ondřej Paděra, Krška přidal tři asistence, gól a nahrávku zapsal Jan Koudelka. „Pardubice měly šance, bylo to nahoru dolů, ale jelikož máme obrovskou kvalitu hráčů jako Koudelka, Paděra a Krška, dopředu jsme to zvládli. Proměnili jsme příležitosti, a tím jsme utkání zlomili,“ líčil Hloch.

Jihomoravané napravili předchozí prohru 2:4 v Praze, první v této sezoně, která navýšila jejich ztrátu z druhé příčky tabulky na vedoucí Brno na čtyři body. Nyní vede jihomoravský rival jen o bod, jenže má utkání k dobru. „Mrzí, když hrajete v sezoně víceméně skvěle, zaváháte jednou a může nás to stát titul. Samozřejmě nedáme Brnu nic zadarmo, rozdáme si to a uděláme všechno pro úspěch. Uvidíme, jak to dopadne,“ hlesl Hloch.

Pardubice nenavázaly na povedený domácí duel s Brnem, jemuž podlehly pouze 0:1. Naopak podruhé na jaře utržily dvouciferný debakl, předtím je deklasovala 12:2 Praha. „Ve druhém poločase jsme z duelu s Blanenskem udělali bramboračku. To nás víc mrzelo, když jsme viděli, že první poločas to šlo. Utkání bylo podobné jako v Praze, kdy první poločas šel a druhý ani nevíme, co se stalo, že jsme jej zase výsledkově nezvládli. Doma jsme odehráli minulý týden výborný zápas s Brnem, kdy jsme prohráli, ale nebyli jsme horší než soupeř. Malý fotbal děláme, že nás baví, takže doufám, že s Jihlavou to bude lepší a duel zvládneme výsledkově líp,“ přál si Jech.

Ten se řadí mezi fotbalové univerzály, neboť za Pardubice hraje v poli, přitom v lednu si odbyl premiéru v brance české reprezentace malého fotbalu do 21 let. „V Pardubicích chytá Vlasta Mičjan, který je fakt dobrý, a mě víc prospívá, že hraji, mám chytání dost ve velkém fotbale. S trenérem Kalužou jsme tomu oba naklonění, že hraji v poli. Myslím, že pár gólů jsem ještě mohl přidat, šance jsem měl, snad to bude jen lepší,“ zadoufal Jech.

Blanensko – Pardubice 11:2 (2:1)

Branky a nahrávky: 22. Minx (Studený), 25. Krška (Sedlák), 35. Minx (Fladr), 40. Paděra (Koudelka), 41. Koudelka, 43. Sedlák (Krška), 45. Fladr (Paděra), 52. Paděra (Krška), 53. Paděra (Krška), 54. Minx (Hloch), 58. Hloch (Koudelka) – 15. Jech, 50. Bartoš (Rosůlek). Rozhodčí: Vafka – Stria. ŽK: Studený – Jech. Diváci: 150.

Blanensko: Jakub Klimeš – Jakub Sedlák, Pavel Hloch, Zdeněk Fladr, Jan Havlíček, Jan Minx, Ondřej Paděra, Jan Koudelka, Jan Stara, Filip Studený, David Krška.

Pardubice: Vlastimil Mičjan (Daniel Bartaloš) – Marek Jech, Lukáš Mach, Jan Rosůlek, Patrik Müller, Jan Málek, Stanislav Rosendorf.