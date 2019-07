Z devíti závodů Moto3 pouze jednou vystoupal na stupně vítězů, v předminulé Grand Prix v nizozemském Assenu skončil třetí, a s dvaapadesáti body mu patří devátá pozice v průběžné klasifikaci. „Prvních sedm závodů jsem se trápil, poslední dva už byly dobré. Pomýšleli jsme na víc, ale na to, že jsem měl ještě nedávno zlomenou klíční kost a před třemi závody jsem byl čtrnáctý, tak se to dá,“ prohlásil šestadvacetiletý jezdec.

Před devíti dny v nizozemském Assenu bojoval o svůj premiérový triumf kariéry, šance na něj mu překazila přísná penalizace za zkrácení poslední zatáčky. „Byla to určitě sviňárna, nebo jsem si penalizaci možná zasloužil, ale takový Tony Arbolino (vítěz v Assenu – pozn. red.) přejel zatáčku rovně třikrát. Španělům a Italům se měří jiným metrem. Nevím, proč to mají zapotřebí, a strašně mě to štve,“ rozohnil se Kornfeil.

Jakub Kornfeil

Třída: Moto3

Počet závodů: 9

Počet bodů: 52

Umístění v celkové klasifikaci: 9. ze 37

Nejlepší umístění: 3. místo (GP Nizozemska v Assenu)

Loni po 9 závodech: 7. místo (61 bodů)

Pilota německé stáje Redox Prüstel GP sráží podobně jako v minulém ročníku bídné výkony v kvalifikacích, v posledních dvou ovšem zaznamenal zlepšení, když v Assenu startoval ze sedmé pozice a naposledy na Sachsenringu o příčku líp. „Základní Kubův problém jsou kvalifikace. Nepovedou se mu a potom je strašně složité prokousávat se celým startovním polem ambiciózních jezdců, navíc riskuje kontaktní situace a opotřebovává pneumatiky,“ nabídl pohled motocyklový expert Václav Svoboda.

Pomoci k lepším kvalifikacím mu měl jeho stájový kolega Filip Salač. Sedmnáctiletý zelenáč ale má v nováčkovské sezoně dost práce sám se sebou. „Doufám, že mi ještě pomůže. V Německu mě spíš brzdil. Zatím je to spíš o náhodě a neděláme to moc chytře,“ pronesl Kornfeil.

I Salač ale postupně navyká tempu Moto3, v posledních dvou závodech bodoval a v neděli na Sachsenringu vylepšil své maximum, když projel cílem na třináctém místě.

Karel Abraham

Třída: MotoGP

Počet závodů: 9

Počet bodů: 3

Umístění v celkové klasifikaci: 24. ze 26

Nejlepší umístění: 14. místo (GP Itálie v Mugellu)

Loni po 9 závodech: 23. místo (4 body)

Jeden ze svých nejlepších víkendů sezony prožil v Německu také brněnský pilot Karel Abraham. V závodě MotoGP finišoval patnáctý a rozšířil svou chudou bodovou sbírku o jeden zářez na tři body. „V první půlce sezony to mohlo být z mé strany lepší a je škoda, že nemám víc bodů. Někdy jsem udělal chybu já, když jsem třeba někde spadl, jindy někdo jiný. Mrzí mě hlavně závod v Barceloně (spadl v zahřívacím kole a následně byl kvůli pozdnímu průjezdu startovní čárou diskvalifikován – pozn. red.), kde jsem mohl dojet na slušné pozici. Každopádně je čím dál náročnější se v narůstající konkurenci prosadit,“ podotkl brněnský rodák.

Jezdec stáje Reale Avintia Racing pilotuje jeden z nejstarších strojů v královské kubatuře Ducati Desmosedici GP 18, jenže zatím nezaostává pouze za jezdci s lepšími motocykly, ale také za stájovým kolegou Titem Rabatem, který sedlá stejný stroj jako brněnský pilot. Španěl nasbíral o jedenáct bodů víc než Abraham. „Přitom zajíždíme zhruba podobné časy, jenomže Titovi se podařil hodně závod v Barceloně i některé další. Motorka je skvělá. Musím zapracovat a ve druhé polovině chci pravidelně bodovat,“ uzavřel Abraham.