Republikové mistrovství v truck trialu opět nabídne závody v extrémně náročném terénu. Nehledí se ani tak na čas, důležité je zdolání všech předem vytyčených sekcí. „Fanoušci se mohou těšit na ukázky dovednosti řidičů nákladních vozidel, jezdících v terénu a rozdělených do několika kategorií. Závodníci mají za úkol projet vyznačenou sekci bez dotyku označených branek, a navíc v daném časovém rozhraní,“ objasňuje pořadatel Karel Fiala.

Kunštátská pískovna je jednou z pravidelných zastávek, kde organizátoři pro účastníky chystají duny, příkré svahy a rozmanité terény. Závodit se bude v sobotu i v neděli od rána až do pozdního odpoledne. „26. sezona zná už kompletní kalendář soutěžních víkendů, příznivci tohoto adrenalinového klání se opět mohou těšit do oblíbených lokalit. V novém ročníku diváci uvidí nejen známá jména, ale i všechny loňské republikové mistry a mnoho nováčků, kteří si stihli koupit už hotové auto, nebo si postavili nové,“ nastiňuje Fiala.

Mistrovství v truck trialu se každoročně účastní kolem padesáti posádek, které soutěží v sedmi kategoriích. Cílem je získat co nejméně trestných bodů, při průjezdech náročnými pasážemi není nezvyklé i uvíznutí vozidla v bahně či dokonce převrácení. „To je také jeden z důvodů, proč být u toho jako divák,“ dodává organizátor.

Co je Truck trial?

Je to sport, který je o jezdeckém umění, o tom jak překonat zdánlivě nepřekonatelné. Na všech závodech se projíždí abnormálně těžký terén, někdy i uměle vytvořený. Není to o tom pouze zdolat prudký svah, je to o tom se v tomto terénu orientovat a projet stanovenou sekci a umístěné branky i za cenu, že nevíte, zda zákony o zemské přitažlivosti budou platit, nebo je posunete o něco dál. Pokud to nevyjde, poperete se s těmito zákony příště znovu. Otázku, zda se v sekci, kde je plno bahna i vody „utopíte“, nebo úspěšně projedete, si většinou závodníci pokládají až po závodě. Pro toho, kdo projede, je to otázka zcela jasná, pro toho, kdo neprojede, je to výzva, jak takové náročné úseky pokořit příště. Protože hranice, o které si člověk myslí, že je nepřekonatelná, je ve skutečnosti mnohem, mnohem dál. Nic pro slabé nátury. Je to sport pro opravdu silné jedince.