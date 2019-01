Blansko – Jen o něco málo mladší než historie baseballového klubu Olympia Blansko je Vánoční turnaj. Letos se pořádá už potřiadvacáté.

Na tři dny přivede do tělocvičny Základní školy Salmova v Blansku mladé hráče ze tří zemí. „Padne i rekord v nejvzdálenějším účastníkovi, přijedou totiž i družstva z Košic," říká šéftrenér Olympie Jaroslav Krejčíř.

Turnaj je pro hráče čtyř věkových kategorií, do osmi, deseti, dvanácti a čtrnácti let. A taky pro všechny zájemce, kteří se chtějí podívat, jak vypadá baseball v podání mladých hráčů. „Blanenský klub má v současnosti tři týmy přípravek ve věku pět až deset let, bude to pro ně další prověrka," říká Marek Pomazal z Olympie.

Hraje se uvnitř s trochu pozměněnými pravidly, počítá se i s odrazem, nadhazuje se spodem a ti nejmenší pálí u stativu.

Turnaje se už v minulosti účastnilo i dvaadvacet týmů, letos jich je celkem šestnáct. „To je tak optimální. Stanovili jsme strop dvacet týmů, pak už je to organizačně hodně náročné," vysvětluje Krejčíř, který vede k baseballu i žáky právě na základní škole Salmova. Do Blanska přijedou výpravy z Polska i ze Slovenska.

Turnaj se vrací z Údolní ulice zpátky na Salmovu. „Je tady neopakovatelná atmosféra, každoročně máme i velkou návštěvu rodičů, proto jsme to přesunuli zase sem. Tímto samozřejmě zvu všechny zájemce," uvedl Krejčíř.

První zápas začíná v pátek ve tři odpoledne, pak už se rozjede kolotoč utkání. V neděli kolem poledne by měly být jasné výsledky.