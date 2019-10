Pro české plavce to byl nominační závod pro prosincové mistrovství Evropy v krátkém bazénu. Do Plzně tedy zamířili i současní nejlepší čeští plavci Barbora Seemanová a Jan Micka. Právě tito dva plavci předvedli na mítinku nejlepší bodové výkony.

Padesátka Slovany patří v České republice mezi plavci k nejoblíbenějším bazénům díky tzv. „rychlé vodě“ a kvalitnímu zázemí s možností rozplavání před závodem a vyplavání po něm. Padesátimetrový bazén je v podzimním období závodů na krátkém bazénu přepůlený na polovinu a umožňuje tak v jedné půlce závodit a ve druhé se na závod dobře připravit.

Vzhledem k takové možnosti zaplavat vynikající výkony, které by zajistily účast na prosincovém MČR, se do Plzně rozjeli i blanenští plavci kategorie dorostu a dospělých Klára Koňaříková, Kateřina Demová, Jáchym Jirků, Štěpán Pokorný, Milan Kučera, Radim Švarc a Michal Vencel. Předpoklady se vyplnily a všichni plavci si zaplavali v jednotné kategorii open své osobní rekordy.



Velký výkonnostní vzestup zaznamenal dorostenec Radim Švarc. Po více jak deseti letech působení v blanenském oddílu se z něho v poslední době vyloupla nová plavecká naděje v juniorské kategorii. Nejenže v Plzni zaplaval výrazné osobní rekordy a přepsal tabulky nejrychlejšího plavce v historii blanenského plavání, ale jako jediný ze sedmičky zúčastněných blanenských plavců se probojoval v tak velké konkurenci do odpoledního finálového bloku. Bylo to na krátkých sprintech padesátce motýlek a kraul.



O víkendu měli blanenští plavci opravdu nabitý program. Závodilo nejen nejstarší družstvo v Plzni, ale i nastupující plavecká generace v kategorii staršího a mladšího žactva. Ti starší Anna Šťávová a Štěpán Bezděk se představili mezi plavci z pětatřiceti klubů na sedmnáctém výkonnostně vysoce obsazeném ročníku Velké ceny Prostějova. Nadějná prsařka dvanáctiletá Anna Šťávová nenašla přemožitelku na stovce prsa a na dvojnásobné trati brala stříbro.



Nejmladší blanenská plavecká drobotina pak soutěžila o medaile na Městských přeborech v Brně, kde si dali sraz plavci z Jihomoravského kraje. Medailemi se to v blanenských řadách jen hemžilo. Celkový počet se zastavil na čísle osmnáct. Z těch nejcennějších se radovali devítiletí Václav Drábek a Kristýna Hrazdírová a desetiletí Ondřej Hašek, Stella Hanzlíčková a Eliška Zamazalová.

VĚRA VENCELOVÁ