Restart sezony bílého sportu je v nedohlednu, což ohrožuje především níže postavené tenisty na žebříčku, kterým vypadávají důležité příjmy. To je i případ brněnského hráče Václava Šafránka. „Jde o velkou komplikaci, ale ty teď řeší každý živnostník. Taky jsme OSVČ. Určitě horší je situace pro hráče, kteří kolem sebe mají větší týmy. Mě vede klubový trenér, jehož platí klub, takže to je teď výhoda. Ještě před rokem jsem měl osobního kouče,“ zmínil aktuálně 322. muž na žebříčku ATP.

Místo sbírání bodů z turnajů po celém světě teď zažívá něco nevídaného týdny doma. „Je to náročné. Po strašně dlouhé době jsem tak dlouho doma. Snažím se aspoň zůstat fit, co to jen jde. Pracuju na kondici, v omezeném režimu chodím do fitka a taky jezdím na kole,“ líčil Šafránek.

Po téhle vynucené pauze se tenis s největší pravděpodobností změní. „Není úplně málo hráčů, pro které je současná situace existenční a pro které to může být konec. Zároveň musíme počítat s tím, že se ztíží cestování. Doteď potřeboval člověk jen do pár zemí víza a jinak se všude dostal v pohodě. To bude jiné,“ předvídal Šafránek.

Tenisový kolotoč se podle něj může roztočit v září. „Je to reálné, ale hrozně těžko se odhaduje. Tenis bude zároveň jeden z posledních sportů, které se rozběhnou. Třeba fotbal nebo hokej začnou dřív,“ uvedl tenista, jenž už okusil i Davis Cup.

Šafránek je jeden ze čtyř současných českých tenistů se zkušenostmi z hlavní soutěže grandslamu. Na nejprestižnější kolbiště se prokousal poprvé v srpnu 2017 na US Open a o půlroku později na Australian Open. Ve zmíněném období vyšplhal i na své žebříčkové maximum, 191. příčku. Jenže následoval ústup z pozic. „Když je člověk mladý, velmi rychle se zlepšuje. Potom už je to horší. Těžko říct, proč následoval pokles. Nedokázal jsem udržet formu delší dobu,“ zmínil Šafránek, jenž před přerušením sezony na začátku března vyhrál pouze dva ze sedmi zápasů.

Komplikace řeší také nejlepší jihomoravská tenistka Barbora Krejčíková z Ivančic. „Musím sáhnout do finančních rezerv, které jsem měla nachystané pro horší časy. Nevěděla jsem ovšem, že přijdou tak brzo,“ zmínila Krejčíková.