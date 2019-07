Družstvo nejstarších plavců zakončilo úspěšně sérii letních mistrovských šampionátů v Českých Budějovicích. Trenér Miroslav Špaček tam představil mladší dorostence Štěpána Pokorného a Milana Kučeru, v kategorii staršího dorostu Kateřinu Demovou, Barboru Sedlákovou a Radima Švarce. Nejstarší plavec Jan Vencel startoval v kategorii open.

Do Blanska putovaly tři medaile a šest umístění v první desítce. O medailové posty se postaral podle očekávání juniorský plavec Milan Kučera. Bronzové medaile si vyplaval na padesátce kraul a stovce motýlek. „Nejvíce nadějí na mistrovský titul se vkládalo do padesátky motýlek, kde chtěl plnit limit pro zařazení do české juniorské reprezentace. Přestože se mu trať povedla a zaplaval osobní rekord, který mu vynesl titul vicemistra republiky, zůstaly pro něj brány juniorské reprezentace pro tentokrát zavřeny. Ke splnění limitu mu chyběly pouhé okem nepostřehnutelné čtyři setiny vteřiny,“ upozornila trenérka Věra Vencelová.

V první desítce dohmátla blanenská top star i na stovce a dvoustovce kraul. Mezi nejlepších deset plavců ČR se zařadil desátým místem na nejkratším kraulovém sprintu také Radim Švarc. Kateřina Demová si zase velmi dobře vedla na nejdelších bazénových tratích patnáctistovce a osmistovce kraul. Kvalitní výkony ji zařadily na páté a osmé místo. Blanenské družstvo dokonce sestavilo štafetu mužů na čtyřikrát padesát metrů kraul. Plavala ve složení: Michal Vencel, Štěpán Pokorný, Milan Kučera a Radim Švarc a skončila nečekaně na vynikající sedmé příčce.

Letošní jarní závodní sezonu zakončila také devítiletá a desetiletá plavecká drobotina. Boskovický bazén přivítal plavce ze sedmi oddílů. Celkem šestnáct medailí putovalo do Blanska. Nejcennější kovy si pověsili na krk Stella Hanzlíčková, Ondřej Hašek, Karolína Nečasová, Anna Okáčová a Eliška Zamazalová.

Do plavecké části her deváté Letní olympiády dětí a mládeže, kterou pořádal Liberecký kraj, výrazně zasáhla talentovaná Anna Šťávová. Pro reprezentaci Jihomoravského kraje vyplavala dvě stříbrné medaile (100 a 200 prsa) a velkou měrou přispěla nejen k prvnímu místu týmu děvčat v plaveckém sportu, ale i k celkovému třetímu místu Jihomoravského kraje, Závodilo se v devatenácti sportovních odvětvích.

Ve stejném termínu jako olympiáda mládeže probíhaly v Brně osmnácté České akademické hry. Na nich změřili síly v jednadvaceti sportovních odvětvích vysokoškoláci ze šestatřiceti českých vysokých škol. I zde mělo blanenské plavání své zástupce. Veronika Zamazalová vybojovala pro brněnskou Mendelovu univerzitu titul akademické mistryně ČR, a to v disciplíně sto metrů prsa. Na poloviční trati získala stříbro. Další medaile padly v mužské kategorii zásluhou Jana Vencela. Body za stříbro na padesátce prsa a bronzy na stovce prsa a padesátce motýlek patřily Vysokému učení technickému v Brně. Za tým VUT Brno plavali také Hana Kopřivová, Michal Vencel a Dominik Špaček. Poslední ze šestice Petra Pokorná reprezentovala Karlovu Univerzitu v Hradci Králové.