Petrovice – Poslední šestý běh ze Sloupu do Petrovic ukončil úspěšný ročník Hraběnka Cupu. Vyhrál ředitel závodů Leoš Svoboda. „Čekal jsem, že to bude horší, nakonec i čas byl slušný," uvedl v cíli Svoboda.

Běžecký seriál Hraběnka Cup skončil šestým závodem ze Sloupu do Petrovic. | Foto: DENÍK/Hynek Skoták

Na trať se od hotelu Broušek ve Sloupě vydalo dvaašedesát běžců. Vedoucí skupinka se roztrhala v posledním kopci před Petrovicemi. Zůstali dva nejrychlejší. Svoboda a v současnosti jeden z nejlepších běžců na Blanensku Jan Kohut. Ten Svobodu nechal odtáhnout závod a před cílem zaútočil a vyhrál. Nakonec ani neprokázal moc úcty pořadatelům, když se nedostavil na vyhlášení výsledků.

Kohut cílovou čáru přes čtyři kilometry dlouhého závodu protnul v čase 15:52, Svoboda byl jen o dvě sekundy pomalejší.

V ženách zvítězila skalická Milada Barešová před benešovskou Adélou Šafářovou. Čtrnáctiletá sportovkyně za sebou nechala i většinu mužů a na stupních vítězů sklidila obdiv od Barešové i třetí Komárkové.

„Mně se dnes běželo nádherně. Porazil jsem po dvou letech velkého soupeře Milana Daňka. Ale ten hlavní bojuje každý sám se sebou,"usmíval se v cíli náměstek hejtmana jihomoravského kraje Stanislav Juránek.

Svoboda druhým místem potvrdil celkové vítězství v třináctém ročníku Hraběnka Cupu. V ženách zvítězila Milada Barešová před Zdeňkou Komárkovou. Třetí v mužích byl ředitel Okresní běžecké ligy Jiří Vrtíka. „Bylo to těžké, docela jsem si hrábnul, ale výsledek se dostavil. Nakonec jsem celkově třetí o dva body," radoval se po vyhlášení výsledků.

Do seriálu letos zasáhla necelá stovka závodníků. Drtivá většina běžela dva a více závodů. „Ta účast je stabilní, padesát a ž sedmdesát lidí. Na tyhle tratě a podmínky, v jakých to děláme, je to akorát," myslí si Svoboda. Ten doufá, že další ročník nezkomplikuje silniční zákon, jenž motá hlavu kvůli komplikovaným podmínkám pořadatelům nejrůznějších menších závodů.

Všechny závody Hraběnka Cupu jsou tradičně i součástí Okresní běžecké ligy. V šestadvaceti­dílném seriálu jich zbývá posledních osm. Nejbližší je středeční Podzimní desítka na dráze, po ní pak v sobotu 7. října Kunštátská desítka.

Hraběnka Cup 2012 – 13. ročník 6. závod

Sloup – Petrovice

Kohut Jan, M 1, Newline TEAM, 15:52, 2. Svoboda Leoš, M 2, Osten Blansko, 15:54,Dolák Hynek, MV1, Blansko, 16:16 73 73,Konečný Petr, J, AC Okrouhlá, 16:23…Barešová Milada, Ž, Bambas Skalice, 17:41…