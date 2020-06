I kolová se konečně dočkala a její sezona bude opět pokračovat. Dlouho se řešilo, zda-li budou soutěže zkráceny, ale nakonec se dohrají téměř všechna klání napříč všemi kategoriemi. Jelikož pořadatelům ale ubyly tři měsíce prostoru, bude tak druhá polovina roku pro hráče kolové opravdu náročná.

Sezona kolové se pozvolna opět rozjíždí. | Foto: Marek Topolář

13. června je datum prvního turnaje po dlouhé nucené přestávce. A bude se hrát dokonce na dvou místech zároveň. Šitbořice hostí mistrovství České republiky kategorie žáků do 15 let. Zde nemá letos Svitávka žádné zastoupení, avšak základna nejmladších potenciálních hráčů ve Svitávce není malá a čítá devět mladíků. Ti ale ještě potřebují minimálně rok, než budou moci zasáhnout do turnajových klání.