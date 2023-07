Další medaile do svitávecké sbírky. Jiří Hrdlička starší s Janem Kripnerem obhájili stříbrné medaile z republikového mistrovství, v plzeňské hale nestačili jen na zlínskou dvojici. Po dosavadní nepovedené části sezony je pro ně cenný kov dalším povedeným úspěchem.

Jiří Hrdlička starší a Jan Kripner (s trikolorou) vybojovali na MČR stříbrné medaile. | Foto: Kolová Svitávka

Umístění na stupních vítězů se přitom spíše čekalo od druhé svitávecké dvojice Jiří Hrdlička mladší a Roman Staněk, která v předchozích turnajích pravidelně brala medaile. I proto šla do finálového turnaje z prvního místa, v Plzni si však vybrala horší den a brala až pátou příčku. „I když nás neúspěch obrovsky mrzí, musíme jej sportovně přijmout a poučit se z chyb do příští sezony,“ podotýká Hrdlička mladší.

Formu naopak skvěle načasoval zkušenější tým ze Svitávky. Hrdlička starší a Kripner proklouzli do republikového mistrovství až ze čtvrtého místa, ve finálovém turnaji se jim ale dařilo výborně a došli až do finále, ve kterém stejně jako před rokem těsně podlehli soupeři. Stříbrné medaile jsou pro ně ale velkým úspěchem, který je posunul na konečnou čtvrtou příčku v kvalifikaci o mistrovství světa.

K účasti na světovém šampionátu měli před republikovým mistrovstvím nejblíže právě Hrdlička mladší se Staňkem, kteří si po třech kolech drželi na čele velký náskok. Nepovedený plzeňský turnaj je však odsunul na druhé místo.

Do Skotska se tak Hrdlička mladší a Staněk sice podívají, budou však plnit jen roli náhradního týmu. Hlavními účastníky mistrovství světa totiž budou republikoví mistři ze Zlína. „Jako náhradní tým můžeme zasáhnout do šampionátu pouze v případě zranění některého z hráčů, což si samozřejmě nepřejeme. Jelikož stavíme hru naší dvojice na čestnosti a férovosti, vynasnažíme se našeho celoročního soupeře co nejlépe připravit během soustředění, aby pro Česko mohl vybojovat co nejlepší výsledek,“ ujišťuje Hrdlička mladší.

I v příští sezoně budou oba svitávecké týmy startovat v nejvyšší české lize a opět budou patřit mezi favority na umístění na stupních vítězů. „Letošní sezona je pro nás s Romanem zatím ta úplně nejúspěšnější. Jsme zase o krok blíž tomu, abychom si právo na reprezentaci na mistrovství světa vybojovali a věříme, že v příštím ročníku budeme opět ve stejné situaci a již ji zvládneme o něco lépe,“ dodává Hrdlička mladší.

MČR v kolové 2023:

1. Sokol Zlín, 2. SC Svitávka, 3. START Plzeň, 4. Favorit Brno, 5. MO Svitávka