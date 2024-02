Skvělá kvalifikace. Svitávečtí hráči kategorie U23 míří na mistrovství republiky

Druhé kvalifikační kolo o postup na republikové mistrovství v kategorii do třiadvaceti let se o víkendu uskutečnilo v Olomouci a oba svitávecké týmy si vedly bravurně. MO Svitávka, kterou reprezentují David Petr a Michal Musil, dokonce celý turnaj v kolové ovládla, druhé duo, jenž kombinuje svitávecko-plzeňskou spolupráci, skončilo na čtvrtém místě. Oba týmy však především postoupily do hlavního seriálu republikového mistrovství.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Svitávecké duo David Petr a Michal Musil (v černém) ovládlo druhý kvalifikační turnaj na mistrovství republiky v kategorii do 23 let. | Foto: Kolová Svitávka