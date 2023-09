Skvělý úspěch svitávecké kolové, Hrdlička s Kripnerem vyválčili evropský bronz

Na domácí scéně sbírají úspěchy pravidelně, nyní přidali i jeden mezinárodní. Svitávečtí hráči kolové Jan Hrdlička a Jan Kripner obsadili skvělé třetí místo na mistrovství Evropy do třiadvaceti let, v konkurenci osmi nejlepších týmů kontinentu nestačili v této věkové kategorii jen na elitní výběry Švýcarska a Německa.

Svitávečtí Jan Hrdlička s Janem Kripnerem vybojovali na ME do 23 let bronzové medaile. | Foto: UEC