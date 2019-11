Té se zúčastnilo sedm vítězů celoročních krajských soutěží. Vesměs to byli výrazně starší hráči, než osmnáctiletý Hrdlička nejmladší a o rok starší Richtr. Takže ti jeli spíše sbírat zkušenosti. Nakonec z toho po čtyřech vítězstvích a dvou porážkách bylo druhé místo a postup spolu s vítězným Sokolem Šitbořice II (Štěpán Urbánek/Marek Topolář).

Druhou ligu budou hrát jako SC Svitávka III. „Kluci se tak probojovali mezi nejlepších jednadvacet českých mužských týmů. Všechny ligy mají po sedmi účastnících. Zahráli skvělé zápasy, ve kterých mě až překvapovali svou důsledností a disciplínou. Myslím, že to byl jejich nejlépe odehraný turnaj a udělali všem u nás svými výkony velkou radost. Je to veliký úspěch a o to cennější, že nebyl očekávaný,“ zdůraznil hráč druhého svitáveckého týmu a prozatímní vedoucí klubu Jiří Hrdlička mladší.

Výsledky SC Svitávka III:

- Spartak Chrastava II 5:2, - Sokol Šitbořice II 1:7, - Prima Nezamyslice II 10:0, - Pankrác Praha II 4:3, - Start Plzeň II 2:4, - Spartak Přerov II 6:3.

Tabulka baráže:

1. Sokol Šitbořice II 6 5 1 0 32:6 16

2. SC Svitávka III 6 4 0 2 28:19 12

3. Start Plzeń II 6 3 2 1 21:11 11

4. Pankrác Praha II 6 3 0 3 25:17 9

5. Spartak Přerov II 6 2 1 3 18:23 7

6. Spartak Chrastava II 6 2 0 4 13:27 6

7. Prima Nezamyslice II 6 0 0 6 12:46 0