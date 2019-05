Svitávka – Finálový turnaj mistrovství republiky v kolové kategorie do 23 let si zahrají i Jan Hrdlička a Michal Richtr z SC Svitávka.

Ilustrační foto. | Foto: archiv SC Svitávka

S semifinálovém turnaji, který se hrál v Praze, se jim sice příliš nedařilo, ze šesti zápasů vyhráli jeden a dva remizovali, ale z pátého místa si postup do finálového turnaje zajistili. O medaile se bude bojovat 15. června ve Zlíně. „Kluci bohužel neměli svůj den. V předchozích kolech některé soupeře, s nimiž teď prohráli, porazili. Turnaj jim nesedl, ale měli i trošku smůlu. Důležité je, že postupují. Nyní mají měsíc na přípravu, aby výsledek ve finále byl mnohem lepší. Navíc ve svých sedmnácti a osmnácti letech mají v této kategorii do 23 let ještě spoustu úspěšných let před sebou,“ zafandil svým klubovým kolegům Jiří Hrdlička mladší, sám několikanásobný mistr republiky v U23.