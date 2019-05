Mücheln – Po devíti letech putují do Svitávky body za umístění v turnaji Světového poháru v kolové. A jako bonus i výborné páté místo.

Úspěšní reprezentanti SC Svitávka. Zleva: Pavel Loskot, Jiří Hrdlička ml., Roman Staněk a Jiří Hrdlička st. | Foto: Jan Hrdlička

Na třetím turnaji letošního seriálu Světového poháru v kolové v německém Müchelnu startovaly hned dvě dvojice SC Svitávka. První tým Jiří Hrdlička starší – Pavel Loskot se tam kvalifikoval z ligové soutěže. Probojoval se do finále, které prohrál až po penaltách. Pár Jiří Hrdlička mladší s Romanem Staňkem využil možnosti startovat na „divokou kartu“, kterou světová federace pro každý turnaj dává vybranému týmu do 23 let. Mladíci ze Svitávky důvěru nezklamali a páté místo v konkurenci deseti špičkových týmů je rovněž velkým úspěchem.