KLEPAČOV - Když sednete na kolo a vyrazíte z Blanska přes Těchov a Sloup směrem na Vilémovice, můžete ho potkat. Dost často volí tuhle trasu a poctivě ukrajuje ze své pravidelné tréninkové dávky.

Nadějný kadet Josef Maňoušek. | Foto: Foto/archiv JM

Nadějnému cyklistovi Josefu Maňouškovi je patnáct a pochází z Klepačova. Kolo má v krvi. Aby ne. Vždyť jeho otec a starší bratr na kole závodili. „Cyklistice se chci věnovat naplno. Ale mým prvotním cílem je nejdříve dodělat školu,“ říká mladík, který po prázdninách nastoupí do prvního ročníku gymnázia v Rájci.

Maňoušek jezdí v současnosti za brněnský Favorit Brno v kategorii kadetů. Preferuje silniční cyklistiku, ale občas se objeví i na dráze. Při tréninku na něj společně s ostatními kadety dohlíží také ikona cyklistické stopy. Olympijský vítěz a mnohanásobný reprezentant Jiří Daler.

„Člověk si nedovolí flákat se. Je to osobnost. Trénuji čtyřikrát týdně, o víkendu mám většinou závody. Jezdím trénink vytrvalostní, to znamená velký objem kilometrů, nebo rychlostní. Třeba jen padesát kilometrů, ale rychlé tempo,“ popisuje Maňoušek. Že se tvrdý trénink vyplácí, dokazují jeho výsledky z poslední doby. Vítězství ve dvou závodech Českého poháru, šesté místo na Závodu míru nejmladších v Jevíčku. Sedmé místo z etapového závodu v Německu.

„V mé kategorii kadet reprezentace není. Ale na mezinárodní závody se dělá výběr. Jsem rád, že jsem se na závod do Německa nominoval,“ doplňuje výčet svých dosavadních úspěchů cyklista. Na nedělním mistrovství republiky na silnici žáků a kadetů v Třebušíně dosáhl zatím svého nelepšího výsledku. Skončil druhý.

„Ze začátku se drželo poklidné tempo. Několik jezdců se pokusilo o únik, ale peloton je vždy dojel. Jak se blížil konec závodu začalo se závodit. Asi šest kilometrů před cílem nasadil k trháku můj týmový kolega Josef Hošek. Ještě před cílem ho však peloton dojel. Ve spurtu měl nejvíce sil Karel Hník. Já byl druhý,“ popsal Maňoušek zatím svůj největší úspěch. „Druhého místa si cením. Společně umístěními na zahraničních závodech tohle druhé místo znamená nejvíc. V mé kategorii se totiž nejezdí mistrovství světa ani Evropy,“ doplnil jezdec.

V letošní sezoně však Maňoušek nezažíval pouze slastné chvíle na stupních vítězů. Při jednom ze závodů ošklivě boural. V Jindřichově Hradci asi v padesáti kilometrové rychlosti trefil sloup. „Skončilo to naštěstí jen pohmožděným stehnem,“ vzpomněl nebezpečný pád mladík.

Jeho cyklistickým vzorem je Cadel Evans z Austrálie, který letos na Tour de France skončil druhý. Také jeho snem je tento legendární závod jet. “Nyní vyrážím na takovou „Tour de France“ v kadetské třídě do Rakouska. V pondělí startujeme. Konkurence bude velká. Pojedou nejlepší cyklisté z Evropy v kategorii kadet,“ řekl Maňoušek. „Loni se mi zde nedařilo, ale letos mám větší forumu. Uvidíme,“ uzavřel jezdec.