Co za jeho formou stojí? „Loni jsem nastupoval za brněnský Hattrick, kde jsem toho sice v základní části vinou zranění moc neodehrál, ale vrátil jsem se na play-down, ve kterém jsem posbíral cenné zkušenosti. Do letošní sezony už jsem šel zdravý a s kluky nám to na hřišti výborně klape,“ pochvaluje si.

A doplňuje, že právě jeho spoluhráči se pod sto kanadských bodů podepsali tučným písmem. „Vojta Fedra, se kterým nastupuju v lajně, má jen o jedenáct bodů méně než já. Hrajeme spolu zhruba pět let a rozumíme si na hřišti i mimo něj,“ přibližuje.

Dvacetiletý Fedra zaujímá v tabulce kanadského bodování druhou příčku, kterou si zajistil díky devětatřiceti přesným zásahům a padesáti gólovým přihrávkám. „Do konce základní části zbývají ještě tři kola, takže ho budu před brankou hledat, ať stovku taky zdolá,“ usmívá se Kučera.

Ten pravidelně nastupuje na levém křídle. Jaké zakončení má nejraději? „Nejlepší je, když to s kluky vykombinujeme až do prázdné brány. To je nejlehčí a nejhezčí. Jinak je mi asi jedno, odkud střílím,“ zamýšlí se.

Tučná porce branek a asistencí už ho stála pokutu do týmové kasy. „U nás se peníze vybírají úplně za všechno, takže nějaká částka už tam samozřejmě přistála,“ culí se.

Blanenští se na podzim stali jedním z prvních dvou týmů napříč všemi divizními skupinami, kterým se podařilo překonat metu sta vstřelených branek. V sobotním duelu pak pokořili i druhou stovku. O jubilejní dvoustý gól se postaral právě Kučera. A nenahrál mu na něj nikdo jiný než Fedra. „Jsme moc rádi, že se nám daří. V tuhle chvíli už se soustředíme na blížící se play-up o postup do Národní ligy. Je to obrovská motivace,“ říká.

K posunu do třetí nejvyšší české soutěže musí Atlas zvládnout dvě kola play-up. „Pro všechny z nás bude boj o postup do Národní ligy premiéra. Půjde o mnohem těžší bitvy než v základní části, protože se mezi sebou utkají nejlepší týmy ze všech skupin. Rozhodne, kdo si za postupem půjde víc,“ uvědomuje si.

Ten v blanenské sportovní hale tráví čas i mimo tréninky. S kamarády si v ní totiž otevřel hospůdku. „Kvůli covidu byla zhruba dva roky zavřená. A protože jsme v hale každý den, šli jsme do toho. Zatím docela šlape a spolu s florbalem je to pro mě odreagování od studia na vysoké škole, kde se věnuju ekonomice podniku,“ vysvětluje.

Díky úspěšnému zvládnutí zkouškového období se teď může pár týdnů soustředit jen na florbal. „Po zkouškách ze mě všechno spadlo a mám v hlavě jen postup do Národní ligy. Věřím, že na něj máme. Teď to ještě potvrdit na hřišti,“ dodává.