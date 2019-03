Domácímu úvodnímu zápasu s Brňany bude od 17.40 předcházet slavnostní ceremoniál a souboj začne o dvacet minut později. Do extraligy se Blanenští vrátili pod vedením trenéra Ivo Kučery před třemi roky. Předminulou sezonu skončila Olympia na posledním desátém místě, v minulém roce si o dvě příčky polepšila.

Letos by chtěla posunout o nějaký ten stupínek výš. „Věřím, že bychom se mohli pohybovat mezi šestým a osmým místem a nereálně nevidím ani naděje na play-off,“ naznačil cíle Kučera, který v letošní sezoně povede i českou reprezentaci do 23 let.

Extraliga - úvodní zápasy Olympie

Pátek 29. 3. /18.00 Olympia Blansko - Cardion Hroši Brno

Sobota 30. 3. / 14.00 Cardion Hroši Brno - Olympia Blansko

Neděle 31. 3. / 14.00 Cardion Hroši Brno - Olympia Blansko

Středa 3. 4. / 19.00 Olympia Blansko - Třebíč Nuclears

Pátek 5. 4. / 19.00 Olympia Blansko - Třebíč Nuclears

Sobota 6. 4. / 14.00 Třebíč Nuclears - Olympia Blansko

Soutěž Olympia začne s mírně obměněným kádrem, protože dva její hráči ukončili závodní činnost a dva čeká operace a do sezony zřejmě vůbec nezasáhnou. „I proto jsme získali dvě zahraniční posily. Francouze Theo Lakmeche, který bude přínosem pro tým nejen z pozice chytače, ale také pálkařsky. Druhou je Japonec Yuta Oshiro, jehož hlavní místo je na spojce, ale který nám byl nabídnut jako univerzální hráč, který umí zahrát kdekoliv ve vnitřním i vnějším poli. Ke spolupráci jsem oslovil také Draky Brno, kteří nám do některých utkání poskytnou své prospekty. Pálkařsky bychom na tom měli být lépe než v uplynulé sezoně a doufám, že to bude při hře vidět. Tým je stále postaven na blanenských odchovancích. Tempo a směřování týmu budou v této sezoně určovat zejména blanenští nadhazovači Kostka, Havlíček a Farkaš,“ zdůraznil blanenský trenér a manažer.