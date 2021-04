Baseballová extraliga se 9. dubna opět rozeběhla. Stát se tak mohlo na základě výjimky, kterou České baseballové asociaci udělilo ministerstvo zdravotnictví. Základní část se bude hrát na tři vzájemná utkání, vždy s jedním soupeřem během jednoho týdne. Skončit by měla nejpozději 13. června.

Pro domácí tým jsou Hroši Brno z pohledu historických statistik neoblíbeným soupeřem. Jen tři výhry oproti čtrnácti prohrám favorizovaly před startem sezony spíš hostující tým.

Ten si přivezl pod taktovkou nového kouče Alexandra Derhaka posily, Lukáše Hloucha, jenž přestoupil z Nuclears Třebíč, a Američana Kellena Croce, který má zkušenosti z nižších soutěží v USA a také s australským baseballem.

Blansko má podobný tým jako loni, i letos v něm budou sbírat zkušenosti mladé naděje Draků Brno. Olympii navíc posílili Michal Klimeš a Vojtěch Pomazal z Techniky Brno. Zahraniční posily jsou nadhazovač Luis Rengel z Venezuely a japonský catcher Natsuhiko Ue.

Úvodní dvě směny prvního zápasu sezony byly po sedmi dobězích hostů jednoznačně v režii Hrochů. Domácí kupili chyby, nerozehranost byla víc vidět na domácím týmu. „V první směně pět bodů pro Hrochy, a tím pádem byl zápas silně nakloněn ve prospěch hostů. Startující nadhazovač Štěpán Havlíček se dostal po druhé směně do zápasu, tam ho ale zase nepodrželo pole," zhodnotil úvod utkání domácí trenér Ivo Kučera.

Baseballová extraliga

Olympia Blansko - Cardion Hroši Brno 1:11

Olympia Blansko - Cardion Hroši Brno 4:6

Cardion Hroši Brno - Olympia Blansko 13:9

V dalších třech směnách se toho příliš neudálo. V páté domácí poslali na kopec patnáctiletého Jiřího Grossmanna, který svůj debut proměnil ve velmi dobrý výkon. „Zápas jsem si opravdu užil, i když se nám úplně nepovedl. Hlavně první směna, to se ale stává. Ani jsem nečekal, že bych nastoupil, o to větší to byl pro mě zážitek," neskrýval nadšení Grossmann.

Šestá a sedmá směna znamenala další čtyři body pro hosty, a tím konec utkání v sedmé směně za stavu 1:11.

Za zmínku stojí výkon hostujícího nadhazovače Hloucha, který si v prvním utkání za hosty připsal v pěti směnách deset strikeoutů. „V zápase pro nás byly rozhodující první dvě směny, pět hitů na začátku byly pro sebevědomí našeho mladého a nepříliš zkušeného týmu důležité," zhodnotil krátce utkání hostující lodivod Derhak.

Druhý zápas přinesl o hodně dramatičtější podívanou. Výkon všech domácích hráčů byl výrazně lepší a odměnou bylo vedení, do kterého se Olympia dostala ve třetí směně. Startující nadhazovač domácích David Farkaš umožnil hostům v pěti směnách pouze jeden doběh.

Druhá polovina zápasu patřila ale hostům. V šesté směně nejprve srovnali, v další pak šli do vedení, které již do deváté směny nepustili a odvezli si z Blanska plný počet bodů i ze druhého utkání za výhru 6:4. „Jsem trochu zklamaný z výsledku, snažili jsme se bojovat až do konce, měli jsme trochu smůly. Byly tam nějaké chyby, ale bylo to výrazně lepší než v pátek, víc jsme švihali," zhodnotil výkon ve druhém zápase domácí nadhazovač Farkaš.

TOMÁŠ SRNSKÝ