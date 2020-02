Kolektiv – seniorský tým:

FK Blansko – fotbal

Na jaře 2019 muži s převahou vyhráli divizi, po podzimu vedou Moravskoslezskou fotbalovou ligu.

Tým kolové klubu sálové cyklistiky Svitávka Jiří Hrdlička starší, Pavel Loskot

Z mistrovství světa v kolové přivezli bronz, také vyhráli extraligu a získali titul mistra České republiky v kategorii Elite.

Družstvo žen Kuželkářského klubu Blansko

V extralize obsadily ženy třetí místo a probojovaly se do semifinále Českého poháru. V chorvatském Slovinski Boru skončily v Poháru NBC družstev na osmém místě.

Sportovní akce:



MTB Pohár Drahanské vrchoviny

Pohár Drahanské vrchoviny je závod horských kol pro všechny se zaměřením hlavně na děti a objevování cyklistických talentů. V loňském roce se uskutečnil již jeho osmnáctý ročník. Na jedenáct závodů seriálu přijelo 2323 závodníků.

Trenér roku:



Jiří Ošlejšek – ASK Blansko, atletika

Dlouholetý úspěšný blanenský trenér atletiky, jehož svěřenci získávají každým rokem mnoho medailí z vrcholových akcí. Mezi jeho svěřenky patří Veronika Jakusidisová a Dominika Bezdíčková.

Osobnost roku:



Zdeněk Přikryl

Šedesátiny oslaví 6. května. Od žáků hrál hokej za Minervu Boskovice, kariéru ukončil v roce 1982. V té době už i řídil hokejová utkání z pozice rozhodčího. Zároveň hrál fotbal za Sokol Valchov. Aktivní sportovní činnost kvůli zdravotním problémům ukončil v roce 1986. Od ledna 2003 vykonává funkci předsedy TJ Sokol Valchov.

Sympaťák roku:



Petr Mareček – vzpěrač

Okresní vzpěračská stálice letos oslaví dvacáté druhé narozeniny. Vzpírá za TJ SOUZ Boskovice. Reprezentoval na mistrovství Evropy v Gruzii. Zvítězil na mistrovství České republiky v kategorii mužů i juniorů do 23 let. Je držitel českých rekordů v trhu a nadhozu. Dvacetkrát posunul hranici českého rekordu.

Sportovec roku:



Ondřej Paděra – fotbal

Hraje malý fotbal za Sadros Boskovice. Dlouhodobě patří k nejlepším hráčům a střelcům české reprezentace, získal titul mistra světa i Evropy, je kapitán Blanenska hrajícího nejvyšší soutěž. Velký fotbal hraje za FK Blansko, se kterým má nakročeno do druhé ligy.



David Kopřiva – kulturistika

Člen sportovního klubu Obořil Elite Team je absolutní vítěz dorosteneckého mistrovství České republiky.



Petr Štich – horská kola

Člen klubu Moravec Team v loňském roce skončil třetí na mistrovství České republiky závodů horských kol v kategorii Expert. V Českém poháru horských kol odsadil konečné druhé místo.



Milan Kučera – plavání

Nejúspěšnější blanenský plavec roku 2019. Pouhé čtyři setiny vteřiny mu v roce 2019 chyběly na padesátce motýlek ke splnění limitu pro zařazení do české juniorské reprezentace. Člen TJ ASK Blansko se stal juniorským mistrem republiky v disciplíně padesát metrů motýlek. Na dvojnásobné trati bral bronz. Titul vicemistra přidal na padesátce kraul.



Marcela Čadová – vytrvalostní běh

Zúčastnila se Moravského ultramaratonu, který byl i mistrovství České republiky, na kterém skončila druhá. Zvítězila na Hostýnské osmě a v Běhu osvobození.



Jan Šmerda – kuželky

Člen kuželkářského klubu zdravotně postižených Dolní Lhota. Je mistr České republiky v kuželkách jednotlivců Českého svazu tělesně postižených sportovců.

Sportovní talent:



Viktorie Křížová – atletika

Čtrnáctiletá atletka klubu Elite Sport Boskovice na letní olympiádě dětí a mládeže v Liberci zvítězila v běhu na 300 metrů. Na mezinárodních závodech Europan Kids Athletics Games Brno obsadila druhé místo v běhu na 150 metrů.



Veronika Jakusidisová – atletika

Žákyně z ASK Blansko při Europan Kids Athletics Games Brno obsadila druhá místa ve skoku vysokém a dalekém a zvítězila v běhu na 300 metrů. Je mistryní Moravy a Slezska ve skoku vysokém.



Anna Hanáková – cyklistika

Členka klubu Moravec Team zvítězila na mistrovství České republiky závodů horských kol v kategorii mladších žákyň.



Radim Ženatý – biketrial

Jezdec ÚAMK Biketrial Blansko na mistrovství České republiky v kategorii do 12 let obsadil třetí místo, na mistrovství světa deváté. Na mistrovství republiky v UCI Trialu skončil třetí.



Jáchym Ryšávka – plavání

Člen oddílu plavání při Středisku volného času Boskovice na letním mistrovství České republiky získal tři zlaté a jednu stříbrnou medaili. Na Olympiádě dětí a mládeže svoji sbírku o jednu medaili rozšířil. Ke třem zlatým, přidal dvě stříbrné medaile.



Jiří Sehnal – cyklotrial

Člen klubu Trial Bike Moravský kras v loňském roce zvítězil v seriálu Youth Games v kategorii poussin. V Olomouci bral titul mistra republiky v cyklotrialu, na mistrovství světa v polských Wadovicích se stal vicemistrem světa v cyklotrialu a měl velký podíl na zisku bronzové medaile ze soutěže národů.



Lucie Koudelková – triatlon

Členka klubu Elite Sport Boskovice dělá terénní triatlon. Zvítězila na mistrovství republiky v duatlonu, stejně jako na Austerlitz Man ve Slavkově a v triatlonu Hrabovský kros na Slovensku.



Jan Strýček – orientační běh

Člen Spartaku Adamov vyhrál moravský žebříček a je druhý reprezentant první chlapecké štafety Jihomoravské oblasti.



Anna Šafránková – triatlon, duatlon

Členkou klubu Elite Sport Boskovice na sokolovském mistrovství České republiky v triatlonu nechala všechny soupeřky za sebou a získala zlatou medaili. V duatlonu v Žamberku skončila na mistrovství republiky druhá.



Eliška Hanáková – horská kola

Členka klubu Moravec Team na mistrovství Evropy horských kol v italské Pile získala v kategorii starších žákyň stříbrnou medaili. V Hlinsku na mistrovství České republiky závodů horských kol v kategorii starších žákyň stejně jako v Českém poháru zvítězila.



Nikola Bradáčová – atletika, triatlon, duatlon

Členka klubu ACT leraK Blansko je mistryně České republiky v duatlonu a vítězka Brněnského běžeckého poháru.