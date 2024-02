Minulý rok se cena pro nejlepšího sportovce okresu Blanska rozdělila mezi devět nominovaných osob, letos uspěla pětice. Hlavní ocenění si tak odnesli kapitánka hokejového družstva Rytířky Blansko Zuzana Bubíková, běžec do vrchu Michal Dobrovský, kulturista Lukáš Fürle, biketrialista Václav Kolář a atletka Pavla Štoudková. Dohromady mají sbírku hned několika republikových titulů, někteří z nich už uspěli i v mezinárodním měření sil.

I v kolektivech se hlavní cena dělila. Jako nejlepší seniorské týmy byli vyhlášeni florbalisté blanenského Atlasu, členové tenisového oddílu TK Kunštát a štafeta žen v běhu na 4x400 metrů, která ve složení Pavla Štoudková, Barbora Danihelková, Martina Hlaváčková a Leona Marečková závodí za blanenský klub AK Ludvíka Daňka.

Za nejlepší trenérku porota zvolila Hrdličkovou, která je členkou SVČ Boskovice plavání. Ta se nejprve v dorosteneckých kategoriích sama umisťovala na předních příčkách v republikových soutěžích, od roku 1993 se věnuje plavání v trenérské roli.

Sympaťákem roku se pak stala běžkyně na dlouhé vzdálenosti Jana Kakáčová, zvláštní ocenění si odnesl Český klub turistiky Boskovice.

Sportovec roku 2023 okresu Blansko

Sportovec roku: Zuzana Bubíková (hokejistka, HC Rytířky Blansko); Michal Dobrovský (běžec do vrchu, TJ ASK Blansko); Lukáš Fürle (kulturista, TJ ASK Blansko); Václav Kolář (biketrialista, Biketrial Blansko); Pavla Štoudková (atletka, AK Ludvíka Daňka Blansko).

Kolektiv roku - seniroský tým: AK Ludvíka Daňka Blansko - štafeta žen na 4x400 m (Pavla Štoudková, Martina Hlaváčková, Barbora Danihelková a Leona Marečková); FBK Atlas Blansko; TK Kunštát.

Sportovní talent: Ella Alexová (basketbalistka, BK Blansko); Filip Baláč (atlet, AK Ludvíka Daňka Blansko); Ondřej Brosch (orientační běžec, SK Radioklub Blansko); Eliška Hanáková (cyklistka, Hanak sisters cycling academy); Lukáš Kincl (baseballista, Olympia Blansko); Matěj Koupý (atlet, AK Ludvíka Daňka Blansko); Justýna Novotná (cyklistka, Moravec team); Anna Řehůřková (judistka, Klub Judo Blansko); Dominik Štěpánek (baseballista, Olympia Blansko); David Veselý (atlet, Ellite Sport Boskovice); Filip Zukal (stolní tenista, KST Blansko).

Kolektiv roku - mládežnický tým: Olympia Blansko - juniorky softball; BK Blansko - starší minižákyně kategorie U13; Sálová cyklistika Svitávka (tým Jan Hrdlička a Jan Kripner).

Trenér roku: Světlana Hrdličková (plavání, SVČ Boskovice).

Sportovní akce roku: Olympia Blansko - ME v baseballu mužů.

Osobnost roku v oblasti sportu: Bohumil Bašný (celoživotní člen kuželkářského klubu KK Blansko, patří mezi zakladatele tohoto sportu v Blansku); Josef Hrazdíra (člen klubu TJ ASK Blansko, držitel stříbrného odznaku Turista ČSR, od roku 1984 jedním z hlavních organizátorů dálkového pochodu Za sněženkou do Krasu); Eva Kubíčková (dlouholetá členka TJ Sokol Lysice, účastnice čtyř spartakiád, členka Asociace sportu pro všechny Blansko, celoživotní podpora sportu).

Sympaťák roku: Jana Kakáčová (ultramaratonka, Fénix sport Blansko, Biketrial Czech Blansko).

Zvláštní ocenění OS ČUS Blansko: Český klub turistiky Boskovice.