Byl jsem hodně namotivovaný, přes zimu jsem přípravě dával úplně všechno. Povedlo se mi vyladit suprovou formu a cítil, že tam jedu dobře připravený. Dal jsem tomu opravdu hodně a to mi dodávalo sebevědomí, že to musí dobře dopadnout. (směje se)

Šampionát se konal ve Španělsku, jaké to tam bylo?

První závod byl kousek od španělského města Reinosa, takže jsme závodili v horách. Bylo třeba si zvyknout na trochu jiný vzduch a teploty tam dosahovaly až šestatřiceti stupňů, takže to bylo hodně fyzicky náročné. Zároveň ty jednotlivé sekce byly strašně dlouhé a zároveň složité, takže to byl docela přepal. Trať stavěl můj kamarád a bývalý soupeř Raúl Gutierrez, který celý život jezdil ve špičce, takže to udělal hodně těžké.

Vyhovují vám takové těžké tratě?

Určitě ano. V prvním závodě jsem si teda sáhl na úplné dno mých sil a bylo to po něm dost vyrovnané. Měl jsem nervy a první kolo druhého závodu pak trochu pokazil. Závody byly obden a v ten volný den jsme si stejně museli celou trať projít, abych věděl, co pojedu. Takže toho bylo dost.

Devět gólů. Divočinu v Žebětíně řídil hattrickem rájecký kanonýr Trtílek

Tušíte, proč jste do druhého závodu vstoupil trochu hůře?

Při druhém závodu jsem se cítil dost fyzicky unavený, vůbec jsem si nepřipadal v topu. Přemýšlel jsem nad tím, že ti mladí regenerují mnohem rychleji. Dřív mi to právě říkal jeden soupeř, kterému bylo tehdy jedenatřicet, a já to moc nechápal. Teď jsem si ale říkal úplně to samé. Přitom natrénováno jsem měl suprově.

Věřil jste pořád, že dokážete vyhrát?

Ani to nebylo o tom, že bych nějak kazil, ale soupeři jeli fakt suprově. Když jsem na ně zkoušel stahovat body, tak mi to nevycházelo podle mých představ, takže už jsem byl i trochu vynervený. Smiřoval jsem se už i s tím, že to prostě nevyjde. Druhé kolo jsem ale zajel výborně a pak vše záleželo na tom, jestli anglický soupeř udělá chybu nebo ne. On ale spadl, takže mi to hned otevřelo možnosti do posledních dvou sekcí. Pak už jsem věděl, že když to dám dobře, tak vyhraju.

Cítil jste na sebe v závěru zvýšený tlak, když jste věděl, že už si nemůžete dovolit žádnou chybku?

Musel jsem závěr zajet úplně čistě, takže to byl pořádný tlak, měl jsem nervy. Ještě k tomu v té předposlední sekci bylo fakt jednoduché udělat nějakou chybu. I já tam jednou zavrávoral, skoro se mi zastavilo srdce. Zvládl jsem to, ale bylo to napínavé až do poslední chvíle.

Jak moc jste pak v cíli slavil?

Dojalo mě to, protože po prvním závodě jsem byl na dně svých sil. Uvědomoval jsem si, kolik úsilí jsem do toho investoval, ale jak mistrovství světa dva roky nebylo, tak si člověk úplně odvykl.

Bez bodů i bez střelců. Blansko se trápí a potřebuje rychle setřást deku

Jak jste si užil následné oslavy?

Na první pokus jsem ze Španělska ani neodletěl, protože bylo úplně plné letadlo. Měl jsem sice koupenou letenku, ale musel jsem tam zůstat o den déle a pak jsem letěl domů úplně jinou trasou a sám. Doletěl jsem domů ve tři ráno, takže místo nějakých oslav to bylo úplně na prd.

Hodně času při každém závodu věnujete studování trati, je v tom biketrial specifický?

Když jsem se nedávno díval na olympiádu, tak mi biketrial přijde dost podobný ke sportovnímu lezení, které dělá Adam Ondra. I tam je vlastně pořadatelé pustí se na stěnu nejdřív podívat a každý si musí vymyslet svou cestu. U nás je to stejné, musíš si tu trať projít a promyslet, co ti sedí nejvíc. Pak už to jedeš na ostro v závodě. Docela mě to i unavilo, jak jsem si vše obhlížel, protože jsem nachodil třeba deset kilometrů.

Užil jste si po mistrovství zaslouženého odpočinku?

Měl jsem hned po návratu naplánovanou exhibici, poté už jsem vyrážel na další závody do Dánska. Následně jsem hned organizoval závody Českého poháru v Blansku. Tam jsem byl i ředitelem, takže jsem na tom dlouho pracoval, ale stejně jsem se vůbec nezastavil. Bylo to strašně náročné a už jsem pak byl skoro alergický na lidi. Nemohl už jsem se s nikým bavit, fakt už jsem cítil únavu. Je to v tomto ohledu takové nekonečné, odpočnu si tak možná v zimě tréninkem v posilovně.

Čím podle vás nejvíc vládnete celosvětovému biketrialu?

Hrozně mi sedí ježdění v přírodě, protože je to hodně o technice. Vím, že při nějakých skocích mám už problémy se mladším klukům vyrovnat, protože ta výbušnost už není taková, jako když mi bylo dvacet. Když je ta trať hodně dlouhá a technická, tak to je přesně pro mě, i teď jsem se na to dobře připravil.

Kunštát i díky videu smetl Boskovice. Hrajeme jako staří páni, zlobí se Havlíček

Motivuje vás právě o to víc porážet mladé soupeře, kteří postupně do elitní kategorie přichází?

Tím, že závodím celý život, tak vím, že musím být hlavně klidný, protože to mladší kluci občas nejsou. Často třeba dělají chyby v druhém kole, protože sice výbušnost mají, ale s vytrvalostí je to u nich horší. Když se mi v prvním kole druhého závodu tolik nedařilo, tak jsem pořád čekal i na nějaké chyby soupeřů. Říkal jsem si, že něco u nich přece musí přijít. Zní to blbě, ale je to tak, oni zase čekají na moji chybu.

Natáčíte i biketrialová videa, co vás na tom nejvíc baví?

Snažím se vždy přidat jedno sportovní video na Youtube za týden, i když teď jsem to musel trochu přerušit kvůli nedostatku času. Rád na kole poznávám nová místa, uvědomil jsem si nedávno, že jsem asi nikdy nebyl na dovolené bez kola. A když už ho mám, tak si vždy projedu to město, využiju tam různých překážek a natočím z toho video. Baví mě to takhle poznávat, navíc na kole toho procestuju víc, než kdybych všude chodil pěšky.

První titul mistra světa v elitní kategorii jste získal v roce 2014, jaký to byl tehdy pocit?

Pět titulů mistra světa jsem vyhrál už v juniorech a dalších sedm mám teď už v elitní kategorii. Odmala byl můj sen ovládnout tu elitní kategorii a v roce 2014 se mi to poprvé povedlo. Tak jsem si i vytetoval malý pohár na ruku, abych na to nikdy nezapomněl. Teď jsem tím dvanáctým titulem dorovnal rekord, takže už společně s jedním bývalým španělským biketrialistou mám nejvíc titulů mistra světa na světě. To pro mě je i motivace ho překonat.

Jezdíte na různých typech kol, proč jste si vybral zrovna biketrial?

Biketrial je skvělý základ do jakéhokoli dalšího sportu. Především pak cyklistického. Kdo umí trialové základy, tak už ovládá rovnováhu na kole, umí se na něm zastavit, srovnat se a případně zabránit nějakému pádu. A zní to divně, ale naučí se i správně padat, aby si nějak vážně neublížil.

Když se takhle na závěr ohlédnete do minulosti, co vám nejvíc biketrial dal?

Díky biketrialu jsem se dostal na místa, na která bych se v životě nepodíval. Třeba osmkrát jsem byl v Japonsku, pětkrát pak v Číně. Procestoval jsem prostě celý svět, našel si spoustu kamarádů, díky čemuž jsem se naučil i některé cizí jazyky. Zároveň mi to dodalo i to, že se pak v některých situacích umím zachovat lépe, než bych to zvládal bez sportovní zkušenosti. Mám díky tomu jinak nastavenou i psychiku a tolik nepanikařím a neblázním z maličkostí. Sport mě prostě hodně naučil.