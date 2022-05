Blanensko skončilo ve východní skupině druhé jen o skóre za Brnem, Most v západní skupině třetí za Korábem Praha kvůli stejnému kritériu. Jihomoravané ovládli loňský duel o třetí příčku jednoznačně 11:3, takže Most jim má co vracet. „Naším záměrem je doma zvítězit a očekáváme, že by se pak mohlo rozhodovat až v pokutových kopech. Naše bilance na hřišti Blanenska není dlouhodobě příznivá, takže velkou energii vložíme do prvního domácího zápasu. Pak už je to o dalších okolnostech a také o štěstí,“ podotkl mostecký trenér Vojtěch Benda.

První duel se hraje na severu Čech v pondělí od půl sedmé večer, odveta o týden později v Boskovicích od sedmi hodin večer. Pokud si každé mužstvo připíše jednu výhru, přijde po druhém duelu na řadu prodloužení, případně penaltový rozstřel. „Může to vypadat, že jsme v souboji s Mostem favorité. O postupu hodně napoví, jaký výsledek dovezeme z prvního zápasu. Očekávám, že Most se především doma sejde v kompletní sestavě a nečeká nás tam nic lehkého. Moc si přeji, ať se nikdo nezraní a v pondělí na první čtvrtfinále odcestujeme v silné sestavě,“ vyhlížel hrající blanenský trenér Ondřej Paděra.

Grafika před čtvrtfinále play-off.Zdroj: Asociace malého fotbalu ČR

V tomto souboji těžkých vah se utkají dva rozdílné styly a řada českých reprezentantů se najde v obou táborech. „Platit bude především zodpovědný výkon a to na všech postech. Hodně pak záleží, jak rychle budeme schopni přepnout po ztrátě míče, což vidím jako naši dlouhodobou slabinu. S klukama o tom mluvíme, snad se to již nyní povede,“ usmál se Benda. „Důležité opět také bude na našem celkem menším hřišti vnutit soupeři náš styl hry, což se nám obvykle daří,“ doplnil.

Mostecká taktika je čitelná, ovšem úspěšná. Žádný jiný celek nemá tak propracovanou hru s brankářem jako Bendova družina. Jak kapitán Ondřej Bíro, tak případný náhradník Václav Šlégr z branky řídí mosteckou hru. „Určitě si musíme dát pozor na hru s Bírasem. Všichni víme, že mostecká hra je na tomto faktoru z velké části založená. Most ale disponuje i řadou dalších skvěle technicky vybavených hráčů, jako je Kasa,“ zmínil Paděra například českého reprezentanta Daniela Kasala. „Co by na soupeře mohlo platit, si zatím necháme pro sebe,“ hlesl.

O kvalitě obou mosteckých gólmanů hovoří jejich úspěchy. Bíro vychytal titul světových i evropských šampionů v elitní kategorii, Šlégr zase pomohl k evropskému a světovému zlatu českému výběru do 21 let. „Někomu se může zdát, že Most je velmi čitelný, jelikož od počátku soutěže má svou hru založenou na hře s brankářem. Ale ono nevyužít kvalit Ondry Bíra by byl příliš velký přepych. A navíc máme v záloze Vencu Šlégra, který nohama také umí velmi dobře, což nesčetněkrát oba ukázali například i v reprezentačních výběrech. A co vím od ostatních týmů, ono se to opravdu těžko brání. Ano, přináší to s sebou také riziko v podobě branky přes celé hřiště, s tím počítáme,“ řekl Benda, který až na pár omluvenek z pracovních důvodů postaví nejsilnější sestavu.

Blanenský kapitán i kouč upozorňuje i na další hvězdy mosteckého výběru. „Velkými lídry týmu jsou Bíras, Kasa, Bočeli nebo Saly,“ zmínil vedle výše jmenovaných také veterány Martina Bočka a Michala Saláka. „Eliminovat tyhle hráče je těžké, ale nebude to jen o nich. Soustředíme se hlavně na sebe a na naši hru. Našemu týmu věřím a jsem přesvědčený o tom, že když na hřišti odvedeme to, v čem jsme silní a díky čemuž jsme byli úspěšní v základní části, budeme úspěšní i u tak silného soupeře, za který Most považuju,“ prohlásil Paděra.

O blanenské síle nejvýmluvněji hovoří statistiky. Na čele bodování jsou dlouholetí parťáci z reprezentace Paděra a Jan Koudelka. První vede pořadí střelců celostátní soutěže se třiceti góly, druhý žebříček nejlepších nahrávačů s devatenácti asistencemi. „Všichni, kdo sledují Superligu, vědí, na které hráče se musíme víc zaměřit. Myslím, že není potřeba ani hráče jmenovat,“ odvětil Benda, který touží po účasti v Superfinále.

Jenže to se koná 25. června v Boskovicích. „Chceme se zase posunout výš z loňského třetího místa, takže určitě chceme do finále a pokud možno být úspěšní i v něm. Motivace je umocněná ještě o to víc, že finále se hraje na naší půdě a před naším publikem, kde bychom měli velkou šanci Superligu vyhrát. Do finále je ale ještě dlouhá cesta a momentálně nás zajímá jen to, jak se dostat přes Most do semifinále. Věřím, že jsme dobře připraveni. Na play-off se všichni moc těšíme a uděláme vše pro to, abychom došli co nejdál,“ burcoval Paděra.