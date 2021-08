MČR v truck trialu

místo konání: Kunšát u Bokovic, pískovna KORA

vstupné 200 dospělí a děti 50 korun na den

Program akce

Sobota: zahájení závodů v 10 hodin, soutěže v sekcích do 18.30 hodin

Neděle: zahájení závodů v 8.45 hodin, soutěže v sekcích do 16 hodin

Více na: trucktrial.cz

První závod domácího šampionátu se konal v Kunštátu i loni, místní trať se kvůli těžbě písku ale zase změnila. „Závodní trasa je přírodní, jsou však na ní i umělé překážky. Někde jsme udělali nové a záludné vykopávky, kde jsme si pomohli i bagrem. Jinde jsou zase schované dírky nebo udělané vodní nádrže," uvedl zástupce ředitele závodů Ladislav Deker.

Závodníky čekají prudké sjezdy i výjezdy, které prověří jejich dovednosti v práci s volantem. „Překážky jsme udělali tak, aby byly zajímavé pro návštěvníky a zároveň složité pro jezdce," poznamenal Deker.

Jenže s některými nástrahami si řidiči občas nevědí rady. „Těžko se určuje, co je pro posádky takzvaně nejetelné, nebo naopak co je pro ně jenom taková projížďka na parkovišti. Navíc jedna posádka mění terén ostatním, protože někde zahrabe, dá větší rejd, přejede hrb a trochu písek přehrne… Jak projede víc aut, terén je pro další závodníky jiný," popsal Deker.

Na mistrovství republiky v truck trialu se mnohokrát nákladní auta převrátí a do akce se dostane vyprošťovací technika. V takovém případě ale závodníci v dalších zkouškách většinou pokračují. „Vozidla mají ochranné rámy, někteří jezdci si je dají i dovnitř kabiny a z devadesáti procent nikdy nedošlo k jejich poškození. Když padnou na bok, nebo se převrátí, nechají stéct olej do motoru a pokud nedošlo k poškození motorových jednotek, víceméně se okamžitě vracejí do závodu," líčil člen organizačního týmu.

Obsluha vyprošťovací techniky se na závodech prý mnohdy nezastaví.Zdroj: Tomáš Srnský

Do pískovny KORA se zaboří sériová vozidla značek Tatra, Avia, Praga, Liaz, Viza ROSS, Ural nebo Mercedes-Benz Unimog. V kategorii P1 a P2 se předvedou i unikátní prototypy. „Jde o vozy, které si konstruktéři vlastními silami vymyslí a seskládají z různých typů náklaďáků. Snaží se, aby jejich nový stroj zvládl projet terénem co nejsnadněji. Taková auta nemají se sériovým vozidlem nic společného, jsou originální,“ vysvětlil Deker.

Kromě českých jezdců se na republikovém šampionátu představí i jedna posádka ze Slovenska a pět z Polska. „Jedna z polských dvojic obhajuje loňský titul, další se stala vicemistry," prozradil Deker.

Víkendový závod v Kunštátu zahájí seriál mistrovství republiky, který organizátoři letos zkrátili o dvě akce. Na jezdce kromě pískovny KORA ještě čeká trať v pískovně v Černuci u Slaného, na tankodromu v Milovicích a v Pístově u Jihavy. „Začátek letošní sezony jsme plánovali na duben, ale kvůli pandemii a omezením akcí jsme bohužel opět připravili jen čtyři závody," dodal Deker.