Na čele tabulky se tak nic nemění, vede Brno o bod před Blanenskem a souboj o titul směřuje k rozhodnuti ve vzájemném utkání na začátku června v Brně. „Ještě jedeme do Prahy za dva týdny, takže se to může změnit, ale doufám, že tam zůstaneme s Brnem a pak si to rozdáme spolu,“ přál si blanenský útočník Jan Koudelka.

Plzeň v Boskovicích pocítila, proč domácí výběr ztratil v sezoně jen dva body právě s Brnem. „Naší hře není co vytknout, nejeli jsme tam ve fantastické sestavě. Připravovali jsme si něco, co můžeme hrát, ale Blanensko ukázalo, že za něj hrají mistři světa a Evropy. Pohybovali se v takové dynamice a tempu, neustále chtěli hrát, neměli jsme nejmenší šanci. Můžeme poděkovat pánu Bohu, že jsme měli gólmany ve formě a nedostali jsme přes pětadvacet branek. Gólman měl padesát zákroků za prvních třicet minut,“ kroutil hlavou plzeňský útočník František Paum.

Plzni chyběli největší tahouni, zatímco blanenské hvězdy řádily. Ondřej Paděra nasázel devět branek a přidal ještě jednu asistenci. „Nejeli s námi hlavně naše běžecké opory, chyběla nám rychlost, takže se nemůžeme srovnávat s hráči takového typu, jako má Blanensko. Náš kapitán byl ochotný se s nimi srovnávat, ale další čtyři nejsme jako oni. Byla čest si zahrát s fotbalisty jako Paděra, Koudelka, to je něco fantastického. Nedivím se, že jsou tak odskočení, když jde o mistry světa. Hlavně jsme tam přijeli s pokorou a i když nám domácí dávali hodně zabrat, chovali se slušně, nefaulovali, hrálo se fair play, na úrovni. Blanensko vědělo, co hraje, musí mít trenéra s velkými zkušenostmi. Domácí se ani nekoukali, kam dávali balon, každý věděl, co má hrát, tělo na tělo s nimi nešlo hrát, byli rychlejší, dynamičtější. Šlo o čest si s nimi zahrát, klobouček dolů,“ rozplýval se Paum.

Paděrovi sekundoval Jan Koudelka, který tři branky vstřelil a na stejný počet nahrál. David Krška k jednomu gólu přidal pět asistencí. „Jsem rád, že jsem nastoupil, byl to můj první zápas od podzimu, takže po pěti měsících jsem hrál malý fotbal. Je to zase něco jiného, domluvili jsme s v klubu, že půjdu a problém s tím nebyl. Jsem rád, že jsem tam mohl být,“ povídal po jarní premiéře český reprezentant Koudelka.

Plzeň v Boskovicích rozhodně nezalezla, jenže prohrávala už od páté minuty a v poločase ztrácela 0:8. „Snažili jsme se hrát nejdřív s Blanenskem, domácí hráli na jeden kontakt a balon do běhu, přečíslovali nás, nabíhali sami na bránu, před brankovou čárou to ještě z kuchyně vyndavali zpátky a doklepávali do prázdné. Když míč nechytil gólman, nikdo to neměl. Jejich technika je taky někde jinde, hlavně o sobě ví, jako by spolu hráli léta, přitom to platí jen o některých. Hrají točenku, kdy jejich obránci jsou na hrotu a útočníci drží balon, který přiklepávají. Byla radost se na ně koukat, i když ne z našeho pohledu,“ ocenil soupeře plzeňský hráč.

Šestnáct branek obdržených na jihu Moravy ani nepovažuje za nepříjemnost. „Můžeme být rádi. Myslím, že kdybychom dojeli v plné sestavě, maximální co jde a ještě ve formě, deset si stejně odvezeme. Blanenská úroveň je jinde, nedivím se, že tým je vepředu a dává takové šišky. Nebylo to o náhodě, domácí nestříleli z dálky, chodili do kuchyně a míč uklízeli placírkou do brány. Náš gólman se zpotil tak, jak za šedesát minut s nikým. Něco podobného jsem zažil proti Chrudimi s plzeňským futsalem, když jsme prohráli 0:15, to byl stejný koncert. Taky jsme si nesáhli na balon, souboje tělo na tělo není možné vyhrát, protože Blanenští vám to nedovolí. Vůbec k nám nešli, strčili si míč a nepotřebovali dělat kličku. Radost na ně koukat, není co vytknout,“ pokračoval Paum.

Plzeň se dočkala první branky až ve čtyřicáté minutě, kdy na 1:10 korigoval kapitán Patrik Denk. Ovšem Blanensko to nepřibrzdilo. „Nevěděli jsme, co od Plzně čekat, tolik ji neznáme. Hned ve druhé minutě hosté trefili břevno, pak jsme však dali brzy góly. Hosté s námi chtěli hrát otevřeně, jenže my dávali branky, oni ne, moc toho neměli. Tři góly jsme dostali, když už obrana nehrála jako na začátku, ale s Plzní to byl fotbal nahoru dolů,“ chválil protivníka Koudelka.

Západočeši klesli na předposlední osmou pozici před Příbram, ale teď se potkají s přijatelnějšími protivníky než dosud. „Jaro vidím kladně. Poslední soupeř nás dost potrápil a ukázal nám, jaká je úroveň. Víme, že si nemůžeme dovolovat jezdit na takové zápasy v málo lidech. Musí nás být dvanáct, abychom sílu soupeřů ubránili fyzičkou, že je můžeme uběhat. Když však oni točí deset lidí, kteří jsou nejen lepší než my, ale i disciplinovanější, potom se těžko s nimi uhraje normální výsledek. Další zápas to může být jedině lepší podle toho, kdo nastoupí. Máme ohromný problém, že ve výběru čtyřiceti lidi je deset zraněných a z nich pět klíčových, na kterých jsme výběr stavěli. Jsou v Plzni hráči, s nimiž bychom se pohybovali na úrovni čtvrtého fleku, jenže hrají futsal nebo jsou profesionálové, takže nemají šanci nastoupit,“ posteskl si Paum.

Toho v kontextu poslední bitvy zarazilo, že na podzim Blanensko zvítězilo v Plzni pouze 7:4. „Jet čtyři hodiny autobusem, vylézt, rozcvičit se za deset minut a vlétnout na to? Prvních dvacet minut není nic moc, což zažili Blanenští na podzim. Nejspíš proto jsme doma v plné sestavě hráli 7:4, ale nevím, jak jsme to dokázali. Co si budeme povídat, tohle byl opravdu koncert. Nejsme schopní zahrát nic na Paděru, který udělá dva kroky, zatímco my jeden. Kdyby bylo krásné počasí a tři hodiny odpoledne, určitě přijde do Boskovic pět set lidí. Blanensko hraje pěkný malý fotbal a na úrovni. Hráči nejsou žádní machírci, kteří to o sobě vědí, což se mi líbilo,“ vzkázal plzeňský útočník.

Blanensko – Plzeň 16:3 (8:0)

Branky a nahrávky: 5. Paděra (Fladr), 10. Krška (Minx), 12. Paděra (Koudelka), 22. Koudelka (Krška), 25. Paděra (Krška), 26. Paděra (Hloch), 28. Paděra (Koudelka), 29. Fladr (Sedlák), 35. Hloch (Krška), 37. Paděra (Minx), 46. Paděra (Krška), 47. Paděra, 48. Koudelka (Fladr), 53. Hloch (Koudelka), 54. Koudelka (Paděra), 58. Paděra (Krška) – 40. Denk (Vavrač), 52. Loukota (Vavrač), 57. Paum (Vavrač). Rozhodčí: Vafka – Stria. ŽK: Koudelka (Blanensko). Diváci: 90.

Blanensko: Jakub Klimeš – Jakub Sedlák, Pavel Hloch, Zdeněk Fladr, Jan Havlíček, Jan Minx, Ondřej Paděra, Jan Koudelka, Petr Matoušek, Filip Studený, David Krška.

Plzeň: Jan Kronďák (Jakub Tříska) – Jiří Loukota, Stanislav Kocour, Tomáš Marek, František Paum, Jakub Vavrač, Patrik Denk, Jan Pinkava.